Demokratski senator jasno je stavio do znanja da Demokrati nemaju namjeru dati predsjedniku Donaldu Trumpu milijarde dolara koje on želi za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici.

Sporenje je dovelo do parcijalnog prestanka rada američke vlade koji bi se mogao produžiti i na period iza Božića.



Senator iz Oregona Jeff Merkley izjavio je da su Demokrati "apsolutno voljni" da ulože novac poreskih obveznika u sigurnost američkih granica.



Upitan, međutim, od televizijskog voditelja da li Demokrati neće dati odobrenje za novac za gradnju zida, Merkley je odgovorio: "To je tačno. Nećemo dati ništa".



Merkley je izjavio za program “This Week” TV mreže ABC da "betonski zid visok 30 stopa i metalni šiljci na visini od 30 stopa nisu mudro rješenje", prenosi Associated Press.





