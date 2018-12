Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak francuskog policajca koji je uperio pištolj na demonstrante dok ga oni napadaju, a sindikat policije saopštio da je njihov kolega djelovao u samoodbrani.

Foto: 24sata.info

Ovaj policajac je izvadio oružje pošto su ga demonstranti na Jelisejskim poljima srušili sa motora ali nije ispalio metak. Na snimku se vidi i kako drugi policajci šutiraju demonstrante koji ih napadaju.



Ipak, prijetnja smrtonosne akcije šokirala je mnoge Francuze, prenosi AP.



Mnogi demonstranti smatraju da je to primjer neadekvatne reakcije policije.



Sa druge strane, policija je saopštila "da su kolege djelovale u samoobdrani".



"Policajac sa pištoljem je uradio pravu stvar. To je donijelo trenutak pauze koja je omogućila mojim kolegama da bezbjedno napuste lice mjesta", rekao je Roko Kontento iz francuskog sindikata policije FGP.



Prema njegovim riječima, postupak policajca imao je za cilj da odvrati demonstrante.



On je rekao da je ovaj slučaj izuzetak ali da je policiji dozvoljeno da izvuče oružje ako je fizički ugrožena. Takođe je apelovao na oštrije sankcionisanje onih koji napadaju policiju.







(24sata.info)