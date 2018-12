Tokom protesta "Žutih prsluka" u Parizu privedeno je najmanje 65 osoba.

Foto: 24sata.info

Nekoliko grupa "žutih prsluka" pozvalo je na proteste širom Francuske šestu subotu zaredom, ali je odziv opao, vjerovatno zbog Božićnih i Novogodišnjih praznika.



Ipak, u Parizu je na ulice izašlo oko 800 osoba, podaci su sigurnosnih snaga. Policija je intervenisala suzavcem i pendrecima u cilju sprečavanja demonstranata da dođu do sigurnosnih tačaka u ulici De L'Arcade, javlja agencija Anadolija.



Protesti nisu održani u ulici Champs Elysees, a odziv je bio mnogo manji od očekivanog i na protestima ispred palate Versailles.



Jedna grupa demonstranata šetala je od crkve Montmartre do trga Opera. Uzvikivali su slogane protiv predsjednika zemlje Emmanuela Macrona. Zbog protesta u tom dijelu Pariza s vremena na vrijeme je bio otežan i saobraćaj, a vozači su sirenama pružali podršku "Žutim prslucima".



Od sinoć do danas blokirano je oko 200 puteva u Francuskoj. Demonstranti su najavili i blokadu prelazaka kamiona na granici s Belgijom, Italijom, Španijom i Njemačkom.



Prema podacima sigurnosnih snaga, na protestima u Parizu učestvovalo je oko 800 osoba, a privedeno je najmanje 65. Među privedenim je i Eric Drouet, jedno od poznatih imena žutih prsluka.



Sinoć je još jedna osoba izgubila život tako da je broj mrtvih povećan na deset. Dosad je privedena 4.341 osoba, a povrijeđeno više od 1.000.



Stotine demonstranata okupilo se danas i ispred kuće francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Touquetu na sjeveru zemlje.



"Žuti prsluci" od 17. novembra u mnogim gradovima, uglavnom u prijestolnici Parizu, organizuju masovne proteste.





(FENA)