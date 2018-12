Stefan Vilotijević (22), sestrić srbijanske folk pjevačice Dare Bubamare, izrešetan je u petak popodne u "sačekuši" u Beču, u kojoj je ubijen Vladimir Roganović, koji važi za člana zloglasnog "kavačkog klana".

Arhiv / 24sata.info

Sudbina Vilotijevića poslije ranjavanja je sinoć kasno navečer još bila nepoznata. Dok su crnogroski mediji tvrdili da je podlegao ranama, članovi porodice Vilotijević su Blicu tvrdili da je Stefan Vilotijević još živ, teško ranjen i operiran.



- Istina je da se to dogodilo. Jako sam tužna i u šoku zbog ovog što se desilo, prvo mu je ubijen brat, a sada ovo. Sutra se hitno vraćam iz Pariza za Novi Sad - rekla je kratko Dara Bubamara.



Stefan Vilotijević je najmlađe dijete Kićuna Vilotijevića, koji je važio je za najutjecajnijeg crnogorskog "bosa" u Novom Sadu tokom 90-ih godina prošlog stoljeća. Ubijen jeu novosadskom naselju Liman u julu 1999. godine u sačekuši ispred kafića "Kaskada", dok je sjedio u svom "audiju". Tada je podlegao povredama, a u pucnjavi je ranjen i jedan njegov rođak. Ovo ubistvo zvanično je najstarije neriješeno ubistvo u Novom Sadu. Nakon pucnjave otvorena je istraga, a sumnjalo se bi se razlog za ubistvo Kićuna mogao tražiti u sukobu sa porodicom Radulović. Spekulisalo se i da je ubistvo "rad" tadašnje Službe državne bezbjednosti, ali to nikada nije dokazano.



Stefanov rođeni brat Filip (28) bio je dobro poznat policiji prije nego što je ubijen 2015. godine, sa samo 25 godina. Još 2014. godine, godinu dana prije ubistva, imao je 16 krivičnih prijava.



Povezivan je sa raznim krivičnim djelima još od maloljetničkih dana, ali jedino je pravosnažno osuđen zbog pucnjave na beogradskom splavu "Just Vanilla" koja se dogodila 2013. godine. Tada je Vilotijević u društvu Vukašina Cmiljanića pucao na splavu. Tom prilikom ubijena je Tamara Radulović (29), djevojka koju je pogodio zalutali metak. Zbog tog djela osuđen je Cmiljanić, a Vilotijević je osuđen na dvije i po godine zatvora zbog izazivanja opće opasnosti, jer je pucao u pod.



Kićun Vilotijević ima i kćerku. Jelena Vilotijević Lalušić (27) dobila je nanogicu kada je uhapšena pod sumnjom da se bavila preprodajom narkotika.





(Blic)