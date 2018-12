Premijer Grčke Aleksis Cipras izjavio je da su inicijative Prištine o uvođenju taksi protiv Srbije i BiH, ali i pokušaji stvaranja kosovske vojske, neprimjereni.

Aleksis Cipras / 24sata.info

On je to rekao u petak nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem s kojim je održao zajedničku konferenciju za medije.



- Imali smo priliku da porazgovaramo o nekim značajnim pitanjima - i o posljednjim, najnovijim, neprijatnim događajima na Kosovu, o neprihvatljivim aktivnostima od strane Prištine o uvođenju taksi protiv Srbije i BiH, ali i pokušaja stvaranja kosovske vojske - rekao je Cipras.



Istaknuo je da to ne doprinosi stabilnosti regije već izaziva destabilizaciju.



-... Želim da pošaljem poruku osude radnji koje provodi Kosovo, koje baca ulje u vatru, želim da podržim Republiku Srbiju na tom putu i naporu da pronađe rješenje - rekao je Cipras.



Naveo je da je Prespanskim sporazumom, koji su Atina i Skoplje potpisali ove godine, Grčka potvrdila da je zemlja koja igra ulogu stabilizatora u regiji, a da će taj sporazum pomoći i saradnji Srbije i Grčke, prenose beogradski mediji.



(FENA)