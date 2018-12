Papa Franjo prihvatio je ostavku biskupa iz Los Angelesa optuženog za seksualno zlostavljanje maloljetnika, objavio je u srijedu Vatikan o tom najnovijem slučaju nedoličnog ponašanja svećenika koje trese američku Katoličku crkvu.

Arhiv / 24sata.info

Prema kratkom saopćenju, Alexander Salazar (69) odstupio je s mjesta pomoćnog biskupa u Los Angelesu. Vatikan je novinarima podijelio i pismo nadbiskupa Los Angelesa Josea Gomeza o Salazarovom slučaju.



Katolička crkva još se oporavlja od izvještaja velike porote po kojem je 301 svećenik u saveznoj državi Pennsylvaniji spolno zlostavljao maloljetnike u razdoblju od 70 godina.



U februaru će se u Vatikanu održati veliki sastanak o globalnoj krizi seksualnog zlostavljanja, prenosi Al Jazeera Balkans.



Gomez je u svom pismu vjernicima rekao kako je 2005., godinu dana nakon što je Salazar postao biskup, nadbiskupija znala za optužbe za "neprimjerene odnose s maloljetnicima" za koje je Salazar optužen 1990-tih kada je bio župnik.



Policija je pokrenula istragu, no okružni tužitelj nije ga optužio, kazao je Gomez u pismu, dodavši kako je Salazar, porijeklom iz Kostarike, "uporno negirao bilo kakvo zlodjelo".



Nezavisni odbor nadbiskupije proglasio je optužbe "vjerodostojnima" i o tome informirao Vatikan. Nadbiskup u pismu ne objašnjava zašto je proces između prvih optužbi i ostavke trajao 13 godina.



U pismu se navodi da se Salazarovo ime ponovno pojavilo nakon što je Gomez postao nadbiskup 2011. i naredio pregled prethodnih optužbi za zlostavljanje.



Gomezov prethodnik, kardinal Roger Mahoney slučaj je poslao Kongregaciji za nauk vjere (CDF) koja istražuje slučajeve zlostavljanja, stoji u pismu.



CDF je "dozvolio biskupu Salazaru da ostane u službi uz određene mjere opreza koje je poštivao". Ne navodi se koji su bili uvjeti niti zašto mu je dopušten povratak u službu.



Benedikt XVI. bio je papa od 2005. do 2013. kada je podnio ostavku.



Papa Franjo pozvao je članove oko 110 nacionalnih katoličkih biskupskih konferencija i desetke stručnjaka i vođa vjerskih redova u Vatikan 21. do 24. februara na skup posvećen krizi spolnog zlostavljanja.



Žrtve se nadaju da će sastanak pridonijeti stvaranju jasnih pravila kako bi i biskupi odgovarali za prikrivanje ili loše rješavanje slučajeva zlostavljanja.

(FENA)