Anadolu Agency (AA) došla je u posjed novih fotografija o ubistvu saudijskog novinara Jamala Khashoggija, a na njima se mogu vidjeti pripadnici 15-članog specijalnog ekzekutorskog tima koji je stigao iz Saudijske Arabije u Istanbul sa zadatkom da ubije Khashoggija.

Foto: AA

Na fotografijama se, između ostalog, vide prilikom dolaska na aerodrom Ataturk, kao i ulazak u zgradu saudijskog konzulata u Istanbulu, javlja Anadolu Agency (AA).



Republičko tužilaštvo u Istanbulu nastavlja sa istragom o ubistvu saudijskog novinara i kolumniste Washingtona Posta Jamala Khashoggija, koji je ubijen 2. oktobra ove godine u zgradi saudijskog konzulata u Istanbulu.



Ekipe istanbulske policije za borbu protiv terorizma i pripadnici Obavještajne službe Republike Tursek (MIT) u okviru istrage razmatrali su snimke sigurnosnih kamera u blizini zgrade saudijskog konzulata, ali i drugih lokacija grada.



U okviru pomenutih aktivnosti do sada je prikupljeno oko 3.500 sati videozapisa sa ukupno 147 sigurnosnih kamera iz istanbulskih četvrti Levent i Sultanahmet, kao i područja aerodroma Ataturk u Istanbulu.



Na videozapisima se može vidjeti kretanje 15 članova specijalnog ekzekutorskog tima prije i poslije ubistva novinara Khashoggija.



Prema informacijama sigurnosnih izvora, obavještajac Mohammed Saad H. Alzahrani (30), general Mansour Othman M. Abu Hussain (46) i obavještajac potpukovnik Naif Hassan S. Alarifi (32) su 1. oktobra u 16:30 sati po lokalnom vremenu doputovali u Istanbul redovnim letom Saudi Arabian Airlinesa.



Potom su letom Turkish Airlinesa, 2. oktobra u 01:30 sati, na aerodrom Ataturk stigli Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi (31), Khalid Aedh G. Alotaibi (30) i obavještajac Saad Meshal Albostani (31),čega su se smjestili u hotel.



Istog dana, privatnim avionom na aerodrom Ataturk sletjeli su potpukovnik Badr Lafi M. Alotaibi (45), pripadnik kraljevskog obezbjeđenja Waleed Abdullah M. Alshehri (38), general Mustafa Mohammed M. Almadani (57), Faad Shabib A. Albalawi (33), general Maher Abdulaziz M. Mutreb (47), obavještajac Thaar Ghaleb T. Alharbi (39), obavještajac Turki Musharraf M. Alshehri (36), potpukovnik Salah Mohammed A. Tubaigy (47) i Saif Saad Q. Alqahtani (45).



Osumnjičeni Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Mohammed Saad H. Alzahrani, Turki Musharraf M. Alshehri, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawi, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani i Salah Mohammed A. Tubaigy su u dvije grupe, u 09.50 i u 10.57 sati, učli u konzulat. Također, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Naif Hassan S. Alarifi, Saad Meshal Albostani i Mansour Othman M. Abu Hussain u šli su u konzulat odvojeno, istog dana u 11.00 i 12.30 sati.



Mustafa Mohammed M. Almadani je obukao odjeću Jamala Khashoggija, stavio umjetnu bradu i brkove, te s crnom kesom u ruci, u 14:53 sati napustio konzulat, tako što je izašao na stražnja vrata. Almadani je taksijem otišao do istanbulskog Sultanahmeta, u 16:13 je ušao u džamijski toalet, a u 16:29 je izašao drugu odjeću.

Istovremeno, u dvorištu ispred konzulata bio je parkiran minibus registarskih oznaka "34 CC 1865", nakon što su u njega stavljene torbe i vreće, u 15:00 je krenuo prema konzulatu, nakon čega su unutar zgrade prebačene torbe i vreće.



Nakon planiranog ubistva specijalni tim se vratio u hotel, a potom u različito vrijeme su krenuli prema aerodromu.



Badr Lafi M. Alotaibi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Faad Shabib A. Albalawi, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Thaar Ghaleb T. Alharbi i Turki Musharraf M. Alshehri su privatnim avionom broja HZSK1 2. oktobra u 18:30 sati, a Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Mohammed Saad H. Alzahrani, Mansour Othman M. Abu Hussain, Naif Hassan S. Alarifi, Saad Meshal Albostani i Salah Mohammed A. Tubaigy su avionom broja HZSK2 istog dana u 22.50 sati sa aerodroma Ataturk poletjeli za Saudijsku Arabiju.

Almadani koji je prerušen u Khashoggija hodao ulicama Istanbula, te Saif Saad Q. Alqahtani koji je bio u njegovoj pratnji, su 3. oktobra u 1:30 sati redovnim letom Turkish Airlinesa preko Egipta odletjeli u Saudijsku Arabiju.



Khashoggi, novinar i kolumnista lista "The Washington Post", ubijen je 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu.



Tursko tužilaštvo otkrilo je da je on zadavljen po ulasku u konzulat te da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile.

Istraga o slučaju je i dalje u toku s akcentom na potragu za Khashoggijevim posmrtnim ostacima.



Američka obavještajna agencija (CIA) u izvještaju je navela da je naredbu za Khashoggijevo ubistvo izdao saudijski prestolonasljednik Muhammed bin Salman.





(AA)