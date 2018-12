Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu ponovo je potaknuo rasprave o tome hoće li Washington izručiti turskog opozicionara Fethullaha Gulena Ankari. Cavusoglu je izrazio svoj optimizam u pogledu toga, međutim, novinari i pravni eksperti isključuju tu mogućnost.

Fethullah Gulen / 24sata.info

Na nedavnoj konferenciji na Doha Forumu, turski šef diplomatije je rekao kako je američki predsjednik Donald Trump obavijestio predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da Washington radi na izručenju Gulena Ankari. Ovo nije prvi put da turski zvaničnik tvrdi kako će američke vlasti predati Gulena, koji se tereti za planiranje neuspjelog vojnog udara u ljeto 2016. godine.



Al Jazeera je tražila mišljenje od pravnog eksperta u Washingtonu, specijaliste za pitanja imigracije, koji je potvrdio da, prema američkim zakonima, Trump ne može izručiti Gulena turskim vlastima, jer on nema pravo poništenja stalnog boravaka (zelene karte) bilo kojoj osobi.



Ovaj ekspert, koji je insistirao da ostane anoniman, dodaje da pravo na poništavanje boravka ima samo ministar pravosuđa, i to u nekoliko slučajeva, od kojih je najbitnije spomenuti činjenje prekršaja ili krivičnih djela, poput nasilja, prevare, ubistva ili djela protiv časti ili ugleda.



Pod pretpostavkom da je kod ministra pravosuđa prisutna politička želja da se Gulen isporuči, kaže ovaj ekspert, Gulen može odbiti provedbu odluke i podnijeti žalbu sudu. U tom slučaju, sudija zaustavlja odluku i započinje pravni postupak koji može potrajati godinama prije izricanja konačne odluke.



U svjetlu političke rasprave koja se vodi u slučaju Gulena, teško da će bilo koji američki sud podržati odluku o njegovoj deportaciji, kaže ovaj ekspert.



Turske vlasti mogu slati svojim američkim kolegama dosjee kojima se osuđuje Gulen, ali je "teško povjerovati u tursku službenu verziju oko optužbi za koje se Gulen tereti zbog historijskih neslaganja između njega i Erdogana. To će ovaj slučaj prikazati kao političku osvetu, a ne postizanje pravde", prema riječima ovog pravnog eksperta.



Američki State Department je prije nekoliko sedmica negirao tačnost "izvještaja o tome da Washington traži načine za izručivanje Gulena u Tursku kako bi je udobrovoljili nakon ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija, rekavši da su to "dva odvojena slučaja".



Također, priznaje da je Ministarstvo pravosuđa primilo službene zahtjeve od Turske za izručenje Gulena nakon neuspjelog pokušaja vojnog udara 2016, rekavši da je ovaj slučaj u potpunosti u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i da se State Department njim ne bavi.



Gulen ima zelenu kartu i živi u Pensilvaniji od kraja devedestih godina. Američki medijski izvještaji navode da je Bijela kuća tražila od Odjeljenja za državnu sigurnost informacije o Gulenovom pravnom statusu.



Poznati američki listovi, poput Washington Posta i New York Timesa, bili su skeptični po pitanju izjava Cavusoglua. Također su izvijestili kako je Trump prošlog mjeseca na press konferenciji izjavio da njegova administracija "razmatra pitanje izručenja turskog opozicionara", što je pravni ekspert komentirao: "Trumpove izjave ne čude, jer on ne poznaje zakone koji reguliraju pitanje nositelja 'zelene karte'. On, kao predsjednik, ne može na zakonit način izručiti nikoga stranoj državi.", piše Al Jazeera.





(24sata.info)