Kina nikada neće insistirati na hegemoniji, izjavio je u utorak predsjednik Xi Jinping, dok globalne brige tinjaju zbog rastućeg ekonomskog uticaja njegove zemlje.

Tokom govora kojim je obilježena 40. godišnjica tržišnih reformi, Xi je ponovio kinesku predanost sistemu multilateralne trgovine i dodatnom otvaranju njene ekonomije. On, ipak, nije objavio nikakve nove inicijative na suprotstavljanju usporavanju ekonomije i prevazilaženju kineskog trgovinskog sporenja sa Sjedinjenim Državama.



Kineski čelnik izjavio je da se njegova zemlja neće razvijati "na račun interesa drugih zemalja".



Kineski sveprisutni uticaj širom svijeta - od azijsko pacifičke regije do Afrike i šire, putem široke mreže infrastrukturnih projekata nazvanih Inicijativa puta i svile - naveo je neke zemlje da objave uzbunu zbog onoga što nazivaju dugom rukom kineskih interesa, koja je kritikovana i s političkog i s ekonomskog aspekta.



Dok je Xi istaknuo da se Kina "sve više primiče središtu svjetske pozornice", on je također primjetio da njegova zemlja radi na provođenju defanzivne nacionalne vojne politike.



-Kineski razvoj ne predstavlja prijetnju nijednoj zemlji. Bez obzira kako se Kina razvija, ona nikada neće insistirati na hegemoniji - izjavio je Xi.



Xi je naširoko govorio o posljednjim postignućima svoje zemlje, odajući posebnu počast bivšem čelniku Deng Xiaopingu, čije su reforme, kako tvrdi Xi, spasile Kinu s ruba ekonomske propasti nakon turbulentne Kulturne revolucije.



Xi nije štedio riječi hvale za Denga, dok je isticao značaj 1978. - godine u kojoj je Deng proveo svoje prve reforme.



Tokom ceremonije, 100 pojedinaca su dobili priznanje kao pioniri reformi. Među njima su bivši NBA igrač Yao Ming, osnivač Alibabe Jack Ma i naučnik koji je dobio Nobelovu nagradu, Tu Youyou. Oni su primili odlikovanja uz zvuke "Priče o proljeću", patriotske balade posvećene Dengu.



Tokom ceremonije Xi je stalno naglašavao značaj apsolutne vladavine Komunističke partije u zaštiti kineskog suvereniteta.



- Niko nije u poziciji da diktira kineskom narodu šta treba i šta ne treba da radi. Mi ćemo odlučno reformirati ono što treba i što može da bude reformirano, i odlučno ćemo podržati ono što ne može i ne treba da se mjenja - izjavio je kineski čelnik, prenosi Associated Press.





