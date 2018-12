Već osamnaest godina se nastavlja trend rasta broja međunarodnih migranata, te je trenutna procjena da ih ima oko 258 miliona. Drugih 40 miliona ljudi je interno raseljeno zbog sukoba, a svake godine milioni drugih (18,8 miliona tokom 2017. godine) je prisiljeno da napusti svoje domove zbog nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama i drugih prirodnih nesreća.

arhiv / 24sata.info

Podaci Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pokazuju da je blizu 3.400 migranata i izbjeglica izgubilo svoje živote širom svijeta tokom 2018. Većina ih je umrla u nastojanjima da stignu morem do Evrope; veliki broj njih je nestao pokušavajući da pređu preko pustinja ili kroz guste šume, u pokušajima da nađu sigurnost daleko od zvaničnih graničnih prelaza.



Generalni direktor IOM-a António Vitorino u izjavi povodom Međunarodnog dana migranata, 18. decembra ističe kako su migracije veliki problem naše ere, te da je tema ovogodišnjeg obilježavanja ovog značajnog datuma - Migracija sa dostojanstvom (#MigrationwithDignity).



- Dostojanstvo je u središtu naše misije. Dostojanstveno postupanje sa svim migrantima je temeljni zahtjev sa kojim se suočavamo prije nego bilo šta drugo poduzmemo u vezi sa migracijama, a to je problematično pitanje koje se javlja u ova teška vremana za cjelokupnu svjetsku zajednicu, jer naša budućnost ovisi o tome, a također i naša sadašnjost - podsjeća Vitorino, navodeći da je gotovo jedna od sedam osoba na planeti migrant u najširem smislu.



Nadalje, navodi kako su migracije snaga za dostojanstvo, "jer omogućavaju ljudima mogućnost izbora da se spase, zaštite, obrazuju, ili oslobode, odnosno, omogućavaju milionima ljudi da biraju da učestvuju, umjesto da budu izolirani, da djeluju, umjesto da ne rade ništa, da se nadaju, umjesto da se plaše, te da očekuju prosperitet, umjesto siromaštva".



Vitorino potcrtava da moramo poštovati ove izbore tako što ćemo ih cijeniti i postupati dostojanstveno sa onima koji su tako izabrali.



- I mi imamo izbor. Da odgovorimo na nade migranata našim prihvatanjem, da odgovorimo na njihove ambicije davanjem prilika, da im poželimo dobrodošlicu, umjesto da im onemogućimo dolazak. Također moramo poštovati i slušati one koji se plaše promjena koje migracije donose u njihove živote. Da li su njihovi strahovi opravdani ili ne, oni su autentični i zaslužuju da se njima bavimo sa dostojanstvom - ističe on.



Istovremeno, konstatira da, ako ne damo svim građanima garancije da poštujemo njihove izbore, rizikujemo da izgubimo stvarnu priliku za dalji napredak.



- Migracije utjelovljuju izbore koje zajednički pravimo, tako što odgovaramo na dolazak naših novih komšija (ili potencijalnih novih komšija) sa osjećajem zajedništva, ili ne. Usvajanje, ranije ovog mjeseca (10. decembra) Globalnog ugovora za sigurne, uređene i zakonite migracije u Marakešu, od dominantne većine država-članica Ujedinjenih nacija, predstavlja korak bliže dostojanstvu za sve i prema uravnoteženijem diskursu, te širokoj saradnji u oblasti migracija - smatra Vitorino.



Po njegovim riječima, globalni ugovor o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama briše osjetljivu granicu između suvereniteta država i sigurnosti, i dostojantva koje tražimo za svakog čovjeka...



- Globalni ugovor naglašava potrebu svih država u vezi dobrog upravljanja migracijama i da to ne može postići ni jedna država sama. Saradnja u oblasti migracija na svim nivoima je temelj za rješavanje pitanja migracija - poručio je direktor IOM-a.



Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2000. godine proglasila 18. decembar Međunarodnim danom migranata, a iste te godine, u svom godišnjem Izvještaju o migracijama u svijetu, IOM ja naglasila da “više od 150 miliona međunarodnih migranata slavi dolazak novog milenija izvan država u kojima su rođeni.”



Vitorino precizira kako se već osamnaest godina nastavlja trend rasta broja muškaraca, žena i djece u pokretu.



- Već osamnaest godina vidimo da se broj međunarodnih migranata povećava, te je trenutna procjena da ih ima oko 258 miliona. Drugih 40 miliona ljudi je interno raseljeno zbog sukoba, a svake godine milioni drugih (18,8 miliona tokom 2017. godine) je prisiljeno da napusti svoje domove zbog nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama i drugih prirodnih nesreća - upozorava on.



Podaci IOM-a pokazuju da je blizu 3.400 migranata i izbjeglica izgubilo svoje živote širom svijeta tokom 2018 od kojih je većina umrla u nastojanjima da stignu morem do Evrope, a veliki broj njih je nestao, pokušavajući da pređu preko pustinja ili kroz guste šume, u pokušajima da nađu sigurnost daleko od zvaničnih graničnih prelaza.



- Ovi brojevi, koje svakodnevno prikuplja osoblje IOM-a, samo nas mogu postidjeti. IOM još jednom potvrđuje da su migracije pokretač napretka i razvoja, ne samo za one u pokretu, već i za države tranzita, a naročito za zajednice koje primaju migrante u državama odredišta. Još jednom ponavljamo naš poziv na potrebu spašavanja života tako što ćemo osigurati da su migracije sigurne, zakonite i dostojastvene - poručio je direktor IOM-a povodom Međunarodnog dana migranata.

(fena)