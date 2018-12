Britanski ministar obrazovanja Damian Hinds izjavio je u nedjelju kako vlada ne planira drugi referendum, odbacivši izvješća da ministri razmatraju tu mogućnost kako bi prekinuli zastoj oko Brexita.

Ilustracija / 24sata.info

Na pitanje novinara Sky Newsa planira li vlada referendum, Hinds je odgovorio niječno.



"Ne, drugi referendum donio bi podjele. Građani su glasovali, imali smo referendum i sada trebamo provesti rezultate glasovanja."



On je opisao sporazum premijerke Therese May o napuštanju Europske unije "uravnoteženim" dogovorom koji bi zastupnici trebali podržati.



May je ovaj tjedan otkazala glasanje o sporazumu o Brexitu zbog prevelikog protivljenja zastupnika zaštitnom mehanizmu za Sjevernu Irsku koji bi trebao spriječiti ponovno uvođenje čvrste granice na irskom otoku, a za koji kritičari smatraju da bi mogao zauvijek vezati Britaniju uz EU, prenosi Hina.



Nakon summita EU-a u Bruxellesu u petak, May je kazala da je moguće da EU da dodatna jamstva da će tzv. backstop za Sjevernu Irsku biti privremen, iako su joj europski čelnici kazali da neće ponovno pregovarati o sporazumu.



The Times je u subotu objavio da većina britanskih ministara misli da je sporazum o Brexitu mrtav i da razmatraju druge opcije uključujući novi referendum.



