Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je u Briselu optužio mađarskog premijera Viktora Orbana da vodi kampanju dezinformisanja o pitanju migracija i o Brexitu.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

"Neki premijeri koji sjede u Europskom vijeću iznose lažne vijesti", kazao je Juncker na konferenciji za medije na kraju samita lidera EU-a.



Dodao je da je i lažna vijest to kada Orban kaže da je Juncker glavni krivac što Velika Britanija napušta Uniju.



"Kada Viktor Orban kaže da sam ja odgovoran za Brexit, to je lažna vijest. Kada Orban kaže da su migranti odgovorni za Brexit, to je također lažna vijest", rekao je Juncker.



Napomenuo je da je vrlo bitno provjeriti izvor neke vijesti prije iznošenja bilo kakvih optužbi.



"Ne trebamo za sve optuživati druge ljude i provjerimo u našim redovima ko su oni koji ih plasiraju", kazao je.



Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je također istakao da se lažne vijesti i dezinformacije plasiraju planski i sistemski.



Naglasio je da su u Briselu krajnje odlučni da se bore protiv lažnih vijesti.



Podsjetimo, zemlje članice Europske unije (EU) na samitu u Briselu su usvojile završnu deklaraciju o odlukama koje se tiču oblasti kao što su lažne vijesti, ksenofobija, migracije, klimatske promjene i ekonomija.



U deklaraciji, usvojenoj nakon dvodnevnog samita lidera EU-a, navodi se da su lažne vijesti i dezinformacije postale "akutni i strateški" problem demokratskih društava, dodajući da je to postao sastavni dio hibridnog rata.



Dodaje se da se protiv lažnih informacija treba boriti na inkluzivan i koordiniran način. Europsko vijeće u deklaraciji osuđuje svaki oblik antisemitizma, rasizma i ksenofobije te naglašava veliki značaj suzbijanja netolerancije.



Navodi se i da je broj ilegalnih prelaza migranata preko granica zemalja EU-a smanjen na nivo prije migrantske krize u 2015. godini, napominjući da se i dalje nastavlja trend pada. U deklaraciji se naglašava da će Europsko vijeće dati prioritet dugoročnoj strategiji EU-a za realizaciju svojih političkih prioriteta do 2020. godine u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom.



Naglašeno je da je potrebno ukloniti prepreke unutar jedinstvenog tržišta čiji cilj je osigurati slobodno kretanje radne snage, roba, usluga i kapitala među zemljama članicama EU-a. U deklaraciji se jasno navodi da je jedinstveno tržište jedno od najvećih dostignuća Unije koje pruža značajne mogućnosti i pogodnosti građanima zemalja EU-a.



Navodi se i kako je vrlo važno provesti reforme ekonomske i monetarne unije EU-a, dodajući da je postignut sporazum o jačanju uloge Evropskog mehanizma za stabilnost (ESM) koji je uspostavljen da pruži finansijsku podršku zemljama eurozone koje se suočavaju s finansijskim problemima.





(AA)