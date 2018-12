Pitanje Jerusalema nije pitanje samo šačice tamošnjih muslimana, to je pitanje svih muslimana svijeta, poručio je danas u Istanbulu predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Jerusalem je crvena linija za muslimane, braniti Jerusalem znači braniti čovječanstvo", poručio je Erdogan u obraćanju na Međuparlamentarnoj konferenciji Platforme za Jerusalem u Istanbulu.



Turski predsjednik je dodao da kako je holokaust zločin protiv čovječnosti, zločin protiv čovječnosti je i bombardovanje djece dok se igraju na plaži, podsjetivši na zločine izraelskih snaga nad Palestincima.



"Izrael već 50 godina svjesno pokušava izbrisati tragove islamske baštine u Jerusalemu. Nećete to uspjeti. Jerusalem je crvena linija za muslimane, braniti Jerusalem znači braniti čovječanstvo", rekao je Erdogan.



On je pozvao Palestince na jedinstvo.



Erdogan je podsjetio da "muslimani svijeta energiju troše na jalove rasprave umjesto na borbu protiv nepravde u svijetu".



Poručivši da je "svijet veći od pet" Erdogan je ponovio poziv i an reformu Ujedninjenih nacija (UN).





(AA)