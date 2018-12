Bivši britanski premijer Tony Blair u petak je pozvao na održavanje drugog referenduma o Brexitu.

Tony Blair / 24sata.info

Blair je zatražio od premijerke Therese May da prestane "povijati glavu pred zidom od cigli" zbog britanskog plana napuštanja Evropske unije.



Bivši čelnik je izjavio da "ne bi bilo tako teško" za May da kaže da je učinila sve što je mogla u pregovorima i da nije u stanju da pronađe rješenje koje bi zadovolilo parlament.



Kazao je da bi bilo razumno za nju da poruči britanskom narodu da "odluči šta da se čini" u javnom glasanju.



May se opire svim pozivima na drugo glasanje o Brexitu, navodeći glasanje od juna 2016. kao definitivno, prenosi Associated Press.





(FENA)