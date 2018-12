Britanska premijerka Theresa May u petak je odbacila sugestiju da napušta politiku zbog spora u vezi sa Brexitom.

Theresa May / 24sata.info

- Još posla ima da se obavi - kazala je ona odgovarajući na pitanje da li bi radije da se povuče i da živi na pustom otoku.



May je izjavila kako nikada nije očekivala da pregovori u vezi sa britanskim odlaskom iz Evropske unije budu lagani i da je dužnost njene konzervativne vlade i parlamenta da iznađu put naprijed.



May je bila suočena s protivljenjem u parlamentu iz redova njene stranke i opozicije i nije bila u stanju da uvjeri čelnike EU da ponovo pregovaraju o sporazumu o Brexitu postignutom prije nekolio sedmica.



Također je pozdravila evropska uvjeravanja u njen sporazum o Brexitu, ali je istaknula da parlamentu treba više.



May je izjavila kako je ostalo još posla da se uradi i kako očekuje da Evropska unija ponudi više. Dodala je da uvjeravanja koja su joj dali evropski čelnici imaju "zakonski status" i da "trebaju biti pozdravljena".



Britanska čelnica saopćila je da će neumorno raditi u predstojećim danima kako bi dobila uvjeravanja potrebna poslanicima.



Čelnici EU tvrde, ipak, da neće ponovo pregovarati o sporazumu, koji je nepopularan u britanskom parlamentu, prenosi Associated Press.





(FENA)