Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u četvrtak da čelnici Evropske unije neće promjeniti sporazum o Brexitu s Britanijom, ali da bi mogli razmisliti o "dodatnim uvjeravanjima".

Merkel je kazala dok je stizala na samit čelnika EU u Bruxellesu da je "veoma dobrodošla vijest" da je britanska premijerka Theresa May "preživjela" glasanje o povjerenju među poslanicima iz njene Konzervativne stranke.



Merkel je upozorila na očekivanja od davanja previše ustupaka EU, rekavši kako smatra sporazum o napuštanju - za koji May nastoji pridobiti podršku poslanika u parlamentu - "veoma dobro dogovorenim".



- Naravno da i mi imamo svoje principe i ja ne vidim nikakve ponovne promjene u tom sporazumu o napuštanju. Naših 27 država članica bit će veoma jedinstvene po tom pitanju i mi moramo jasno izraaziti naše interese - izjavila je Merkel.



Njemačka čelnica kaazala je da blok želi "veoma, veoma dobre odnose" s Britanijom nakon njenog povlačenja, prenosi Associated Press.

