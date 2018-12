Michael Cohen, bivši lični advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa, kažnjen je na tri godine zatvorske kazne.

Michael Cohen / 24sata.info

Naime, 52-godišnji Cohen je na Sudu u New Yorku osuđen zbog nekoliko krivičnih djela.



Kažnjen je zbog potplaćivanja, za koje tvrdi da ga je naredio Trump te za laganje Kongresu o Trumpovim poslovima u Rusiji.



Optužnica ga je teretila da je plaćao šutnju ženama koje su tvrdile da su s Trumpom imale seksualne afere.



Cohen je također u odvojenom saveznom slučaju osuđen i zbog poreza i optužbi za bankarsku prevaru.



Savezni istražitelji u New Yorku su objavili kako je Trump naredio Cohenu da dvjema ženama isplati šesteroznamenkaste iznose kako ne bi progovorile o navodnim ljubavnim aferama s njim, uoči predsjedničke kampanje.



Cohen je prošlog ljeta priznao krivicu po osam tačaka optužnice.



Tužioci su tražili do 63 mjeseca zatvora za Cohena.



Predsjednik Trump je za njega kazao da je "slabić i ne pretjerano pametan čovjek", dodajući da ne strahuje od opoziva, a da isplate dvjema ženama ne krše američke zakone.



(Anadolija)