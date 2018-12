U Sibiru je temperatura pala do -41 stepena ispod nule, i vrijeme je za sakupljanje leda u selu Oi u Republici Jakuti, piše Radio Slobodna Evropa.

Deset kubnih metara leda obezbjeđuje vodu za manju porodicu, objašnjava Inokentije Tobonov, član mjesne zajednice sela Oi, a za samo nekoliko dana led će biti suviše debeo da se isječe.

"Najteže je kad led bude debeo 30 do 50 centimetara. Tada posao postaje fizički veoma težak."



Voda za piće je dostupna samo 10 sedmica godišnje. Tokom ostalog perioda vodovodne cijevi smrznu.





"Naš led je čist, ne moramo da ga prečišćavamo. Stavimo ga direktno u bure i to je to. To je najčistija voda za piće koja postoji“, kaže Tobonov.



Mještanka Pelageja Semenova, kojoj su 74 godine, kaže da više voli vodu iz leda, jer se plaši da je voda iz česme zagađena.



"Voda iz leda je čistija i nju volim... ne volim vodu iz česme. U selu ta voda sadrži hlor, i ponekad miriše na mazut."



Vještina sječenja leda prenosi se na sljedeću generaciju. Mještani kažu da je to ključno za njihov opstanak.

