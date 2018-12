Prema prvim policijskih izvještajima najmanje jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u pucnjavi u francuskom Strazburu. Napadač je u bijegu.

Kako javlja BBC, prestali su voziti tramvaji, a područje u kojemu je došlo do pucnjave je ograđeno.



Prema prvim informacijama, do pucnjave je došlo u blizini Božićnog sajma na jednom od gradskih trgova, Place Kleberu.



Lokalni novinar Bruno Poussard na Twitteru je napisao da je čuo desetak pucnjeva u gradskom centru.



Emmanuel Foulon, novinar pri Europskom parlamentu napisao je da je došlo do panike u centru grada nakon pucnjave te da su se gradom rasporedili policajci.



Da je do pucnjave došlo, potvrdio je i zamjenik gradonačelnika na svojem Twitteru koji je građanima poručio da ostanu u svojim domovima, a na ostajanje u domovima je pozvala i lokalna policija.



Na društvenim medijima počele su se širiti snimke iz grada nakon napada, u kojima se vidi velik broj policajaca i vojske na ulicama.





