Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u utorak, nakon sastanka s britanskom premijerkom Theresom May u Berlinu da se sporazum o Brexitu ne može mijenjati, rekli su izvori bliski kancelarkinom uredu.

Merkel je to rekla na sastanku sa zastupnicima svoje političke stranke, nakon što je razgovarala s May koja je došla u Njemačku kako bi pokušala dobiti ustupke oko izlaska njezine zemlje iz EU-a.



Sudionici sastanka prenose da je kancelarka rekla kako vjeruje da se još može postići rješenje s premijerkom jer većina britanskih zastupnika ne želi izlazak zemlje iz EU-a bez dogovora.



Theresa May pokušava dobiti jamstva od europskih partnera za rješenja za Irsku, odnosno za zaštitni mehanizam koji bi trebao spriječiti ponovnu uspostavu "tvrde" granice na irskom otoku i, u nedostatku šireg sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine o njihovim budućim gospodarskim odnosima, zaštititi mirovni sporazum od Velikog petka.



May će morati izložiti svoje stajališta na europskom summitu u Bruxellesu u četvrtak i petak. Kancelarka Merkel je istaknula da se to ne može učiniti na bilateralnoj razini, već sa svim zemljama članica EU, reklis u izvori bliski Merkel, prenosi Hina.



Njemačka kancelarka je ponovila da je dogovor između Londona i Bruxellesa bio dobar tekst koji određuje buduće odnose Ujedinjenog Kraljevstva s Unijom.



U Bruxellesu su predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i predsjednik Europske komisije Jean-Cladue Juncker u utorak ponovili da se ne predviđaju ponovni pregovori o brexitu.



Theresa May će se odvojeno s njima sastati u utorak navečer u Bruxellesu i pokušati dobiti nove ustupke.



Prije Berlina, May je sredinom dana bila u Den Haagu kako bi pokušala razbiti jedinstvo Europljana iskazano tijekom 17 mjeseci pregovora.



Britanska premijerka je u ponedjeljak odlučila odgoditi glasanje o sporazumu o izlasku zemlje iz Europske unije, koje je bilo predviđeno za utorak.



May je objasnila da je to odlučila nakon što britanski zastupnici nisu prihvatili ispregovarano rješenje za izbjegavanje povratka fizičke granice između Sjeverne Irske i Republike Irske, nazvane sigurnosnom mrežom ili "backstopom".



