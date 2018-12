Britanska premijerka Theresa May sastala se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel kako bi održale razgovore u cilju spašavanja sporazuma o napuštanju Evropske unije od Velike Britanije.

Foto: 24sata.info

Merkel je May ugostila u utorak u svom uredu u Berlinu. Glavni njemački grad je druga stanica na turneji britanske premijerke po evropskim prijestonicama čiji je cilj da osigura vjerodostojnost sporazumu kako bi to pomoglo da prođe u Britanskom parlamentu.



Merkel i May nisu davale izjave prije sastanka, a nakon njega također, nije planirano obraćanje javnosti. May, koja je u utorak započela evropsku turneju u Hagu, trebala bi kasno poslijepodne biti u Briselu.



May je glasanje o sporazumu o Brexitu u Britanskom parlamentu, koje se trebalo održati u ponedjeljak, otkazala u posljednjem trenutku, priznajući da se suočila s gotovo izvjesnim porazom.



Njemački zvaničnici, kao i njihove evropske kolege, naglašavaju neće biti novih pregovora o teškom postignutom sporazumu.





(AA)