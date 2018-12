Britanski parlament glasat će da li da usvoji prijedlog sporazuma premijerke Therese May o Brexitu prije 21. januara, saopćio je u utorak njen portparol.

Foto: 24sata.info

May je prvobitno trebala zakazati glasanje za danas, ali je u ponedjeljak objavila da će ga odgoditi i da će zatražiti dodatna uvjeravanja od Evropske unije kako bi se osiguralo njegovo usvajanje u parlamentu.



Britanska premijerka nastoji riješiti sporenje oko sporazuma što je moguće brže i namjerava dobiti uvjeravanja koja su joj potrebna od evropskih čelnika prije 21. januara, izjavio je portparol novinarima.



Portparol je također saopćio da je May jutros imala produktivan sastanak s holandskim premijerom Markom Rutteom, u prvoj stanici svoje turneje po evropskim prijestonicama. Dvoje čelnika usuglasilo se oko rada na iznalaženju izlaza iz trenutne situacije, kazao je.



May će održati sastanak svoj vlade u srijedu popodne, prenosi Reuters.

(FENA)