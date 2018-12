Četvrti prosvjedni vikend predsjednik Emmanuel Macron prati iz Elizejske palače, dok premijer Edouard Philippe poziva na “obnovu nacionalnog jedinstva kroz dijalog”.



Međutim, “Žuti prsluci” ne odustaju od desetina zahtjeva upućenih Macronovoj vladi. Prema podacima agencija, jučer je diljem Francuske prosvjedovalo 125 000 ljudi, od kojih 10 000 u Parizu. Manje skupine radikalne ljevice, anarhista i desnice su i ovaj put palili automobile, razbijali izloge, pravili barikade i sukobljavali se s policijom. Policija je u sukobu s njima odgovorila suzavcem, vodenim topovima i gumenim palicama, dok su prvi put na ulice poslana i oklopna vozila. U jučerašnjim prosvjedima je ozlijeđeno 140 ljudi, a uhićeno je skoro tisuću.



“Predsjednik bogatih”, kako nazivaju Macrona, šuti. Za ministra unutarnjih poslova su prosvjedi pod kontrolom, a premijer Edouard Philippe poziva na “obnovu nacionalnog jedinstva kroz dijalog”.



Konačno “dolaze Rusi”



U izvješćima raznih medija s ranijih prosvjeda se uglavnom nije spominjao “ruski trag”, ali ga je jučer prepoznala agencija Bloomberg.



Naslov članka agencije Bloomberg o ruskom utjecaju na prosvjede





Bloomberg piše kako proruski društveni mediji potiču bijes među “Žutim prslucima” u njihovoj borbi protiv Macrona.



Autorica članka Carol Matlack iz Pariza izvještava “kako je Emmanuel Macron uspješno izbjegao internetske napade i lažne vijesti 2017. godine, kada je Kremlj nastojao destabilizira njegovu predsjedničku kampanju”.

“Čak 400 proruskih Twitter računa koristi hashtag #giletsjaunes”



“Sada u Francuskoj, koji potresaju nasilni prosvjedi, izgleda da su se Rusi vratili i možda se približavaju njihovom cilju. Na 600 Twitter računa, poznatih po promicanje stavova Kremlja, na vrhu stoji hashtag #giletsjaunes, francusko ime za prosvjedni pokret “Žutih prsluka”. Informaciju o ovim računima je potvrdio Savez za osiguranje demokracije, ogranak američkog Marshallovog Fonda Njemačke, koji prati te račune i druge proruske aktivnosti”, piše Bloomberg.



“Ovi Twitter računi, koje prati Savez za osiguranje demokracije, obično objavljuju američke ili britanske vijesti. No, francuski prosvjedi su bili na vrhu ili blizu vrha njihovih djelatnosti najmanje tjedan dana”, kaže Bret Schafer, analitičar za društvene medije sa sjedištem u Washingtonu.



“To je prilično jaka indikacija kako u njih postoji interes za jačanjem sukoba i za publiku izvan Francuske”, dodaje Bret Schafer.



“Glavna tema nedavnih objava na Twitteru je da je francuska policija na rubu pobune. Ta tvrdnja, koju ne potvrđuju činjenice, slična je drugim dezinformacijskim kampanjama koje podupire Kremlj, kojima se pokušalo izazvati nepovjerenje u zapadne vlade i pokazati da su liberalne demokracije u padu”, kaže Schafer.

Ruski državni mediji



“Velik dio materijala koji se objavljuje na ovim računima dolazi iz ruskih državnih medija, uključujući Sputnik, RT i Ruptly, njemačku video novinsku agenciju koja pripada kući RT. Svi oni blisko pokrivaju francusku krizu. RT je potvrdio da je njegovih 12 novinara ozlijeđeno u prosvjedima, daleko više od bilo koje druge informativne agencije”, piše Bloomberg, što je točno i RT je nedavno objavio vijest da njihovi novinari prosvjede pokrivaju u samom središtu okupljanja, pa i nemira, a ne izdaleka i držeći se po strani.

Video s francuskom policijom za Bloomberg je “ruski spin”



“Sputnik i RT su posljednjih dana izvještavali kako većina francuskih policija više ne podržava Macrona i da se mnogi pridružuju prosvjednicima. Njihovi izvori su predstavnici dva manja sindikata koji su nedavno osvojili manje od 4 posto glasova na državnim sindikalnim izborima”, piše dalje Bloomberg.



“Sputnik i RT također su pokazali video, koji se često dijelio na francuskim društvenim medijima, policajaca u jugozapadnom gradu Pau koji skidaju kacige, što je opisano kao znak solidarnosti s prosvjednicima. Lokalna policija i novinari na licu mjesta su rekli opis netočan. Rekli su da su neki časnici nakratko uklonili kacige kako bi razgovarali s prosvjednicima prije nego što su ih vratili. Sputnik i RT nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentarom”, za Bloomberg iz Pariza izvještava Carol Matlack.



Međutim, nije objavila sporni snimak iz grada Pau, kojeg je izvorno među prvima objavio The Huffington Post.



Uostalom što se točno dogodilo možete pogledati na snimci i vrlo lako razumjeti da se radilo upravo o činu solidarnosti policije s prosvjednicima, koji su na samo par koraka od policijskog kordona, burnim pljeskom pozdravili gestu i zapjevali “Marseljezu”.



VIDEO – Ruska “fake news” iz grada Pau





Dalje se gospođa Carol Matlack vraća u 2017. i kako je kampanja Emmanuela Macrona bila izvrgnuta napadima orkestriranim iz Kremlja, “poput onih koje su pretrpjeli Demokratska stranka i Hillary Clinton ranije u Sjedinjenim Državama”, što do danas još nije dokazano. Međutim, Bloomberg piše kako je ruska kampanja protiv Macrona bila neuspješna zato što Rusi nisu imali vremena da je učinkovito provedu, obzirom da se Macron kao predsjednički kandidati pojavio doslovno u “pet do dvanaest”.



Kao razlog Bloomberg navodi favoriziranje Marine Le Pen iz nacionalne fronte i Françoisa Fillona iz Republikanske stranke od strane Moskve, a Macron je bio nepoželjan jer je zauzeo čvršći stav prema Rusiji nego njegov glavni suparnici.



No, Macron se uspio oduprijeti i zato što je ušao kasno u kampanju, prije svega zbog optužbi za korupciju protiv kandidata Françoisa Fillona, koji se prije Macronovog proboja u borbi protiv Marine Le Pen suočio s objavom hakiranih dokumenata koji potvrđuju da je supruzi Penelopi Fillon za fiktivne poslove platio oko više od 930.000 eura.



“Ruski napadi na društvenim medijima su se pojavili na brzinu i bili su nespretni, a u Francuskoj su bili malo obavljeni zbog vladine zabrane medijima da pišu o političkim temama u posljednjim satima prije nego što se otvore birališta”, piše Bloomberg i dodaje kako je radna skupina za Europsku uniju StratComa pronašla jednu belgijsku internetsku stranicu koja je navela da je kampanju Macrona financirala Saudijska Arabija, “ali vijest ima velike sličnosti s ranijim incidentom ruske tvornice trolova”. Dakle, belgijska internetska stranica nema veze s Moskvom, ali je StartCom zaključio kako pisala tako da “neodoljivo podsjeća na rusku propagandu”.



Bloomberg na kraju piše kako nije jasno jesu li nedavna izvješća ruskih vijesti ili aktivnosti na Twitteru na proruskim računima oblikovala javno mnijenje u Francuskoj.



“Iako RT i Sputnik imaju internetske stranice na francuskom jeziku, njihova gledanost je ograničena, a Facebook je bio glavno mjesto za vijesti o “Žutim prslucima”, piše u zaključku gospođa Carol Matlack, koja kao profesionalna novinarka dobro zna da, uz udarni naslov prema kojem “proruski društveni mediji potiču bijes među “Žutim prslucima”, ovakvi zaključci uglavnom prolaze neopaženo.



Razloge bijesa “Žutih prsluka” i politike više francuskih uprava, zaključno s najtežim “strukturnim reformama” kojima Macron želi dovršiti ranije pokrenuti proces potpunog osiromašenja širokih slojeva francuskog društva Bloomberg ne analizira, što je, obzirom na uređivačku politiku ove agencije, potpuno razumljivo.



Zanimljivo, objava Bloomberga dolazi upravo u vrijeme kada su se mnogi pitali i “počeli brinuti” kako u ovoj priči “nema Rusa i nevidljive ruke Kremlja”. Stoga, bez panike. Rusi su došli! Iako uz malo zakašnjenja, a vijest ne može biti “fake news” jer je objavio Bloomberg.



Bloomberg

(Logicno.com)