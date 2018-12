Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako su zdušni branioci ljudskih prava iz perioda protesta u istanbulskom parku Gezi sada slijepi, nijemi i gluhi naspram dešavanja u Parizu.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Povodom Svjetskog dana ljudskih prava u sjedištu vladajuće turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti) organiziran je skup pod nazivom “Civilizacija čovječnosti“.



Prisutnima se obratio lider turski predsjednik Erdogan koji je podsjetio da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija na današnji dan prije 70 godina usvojila Opću deklaraciju o pravima čovjeka kao sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava.



“Ta deklaracija je doprinijela razvoju globalnog shvatanja o ljudskim pravima. Bez obzira što nisu okončane patnje u svijetu, nadam se da će biti implementirane odredbe deklaracije koja predstavlja važeći kriterij na nivou Ujedinjenih nacija“, poručio je Erdogan.



Erdogan je također kazao kako je Allah u Kur'anu objavio naredbe ljudima koja svaka ponaosob predstavlja kriterij ljudskih prava.



“Ljudi koji ne mogu konzumirati svoja prava, ne mogu biti ni realizirani kao osobe. Zato ne mogu biti ni nosioci odgovornosti. Oni koji ljudima ne dozvoljavaju uživanje u ljudskim pravima ne mogu biti dio civiliziranog društva. Sve na nebu i zemlji je za čovjeka koji može razlikovati dobro od zla. Okviri ljudskih prava su napravljeni u skladu s našom vjerom koja sve ljude prihvata kao braću, bez obzira na njihov spol, rasu, boju, jezik i kulturu. Za nas jedan od najvažnijih dokumenata o ljudskim pravima predstavlja oproštajna hutba našeg Poslanika“, kazao je Erdogan.



On je kazao da se na spomen ljudskih prava uvijek sjeti riječi Yunus Emrea koji je napisao da se stvorenja vole zbog Stvoritelja.



Turski predsjednik Erdogan kazao je da nije slučajno da oni koji danas najviše galame o ljudskim pravima, ustvari dolaze iz najlošijeg porijekla kada je riječ o tim pravima.



Dodao je kako zdušni zagovornici ljudskih prava to zagovaraju u svojim krugovima, a kako je jasno da mijenjaju boju i karakter kada je riječ o poštivanju tih prava u drugim regijama u svijetu.



“Oni koji su najviše znoja prolili trubeći o ljudskim pravima tokom dešavanja u istanbulskom parku Gezi, danas su slijepi, nijemi i gluhi na dešavanja u Parizu. U svjetskim medijima ne vidimo ništa o slučajevima u Parizu, nije bilo o slučajevima u Holandiji i Briselu. Gdje ste? Međutim, svijet ste digli na noge kada se radilo o Geziju. Možda zato što je to bilo u Turskoj. Hajde, sada izvještavajte na isti način. Ne rade to jer nisu pošteni, nisu iskreni“, poručio je Erdogan.



On je također kazao da su oni koji su glasno pozivali Tursku da otvori granice pred milionskim valom migranata, digli žičane ograde i zidove na svojim granicama kada su isti ti ljudi krenuli ka njima.



“Prosudite sami ko je tu zaštitnik ljudskih prava, mi ili oni“, poručio je Erdogan i dodao da niko više Turskoj ne može držati lekcije o demokraciji, ljudskim pravima i slobodama.



Ističući kako je Turska 17 najveća ekonomija i najdarežljivija država na svijetu, Erdogan je kazao kako je to zato što Turska pomaže ljudima u potrebi, jer je bogata u duši, a ne zato što ima najviše novca.



“Naša vjera i historija nam nalažu da budemo utočište ugroženih, pružimo ruku obespraljenim i da podijelimo s njima sve što imamo“, zaključio je Erdogan.





(AA)