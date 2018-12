Televizijska kuća CNN objavila je nove detalje o ubistvu novinara Jamala Khashoggija, uključujući i to da su mu posljednje riječi bile “ne mogu disati“.

Foto: 24sata.info

Pozivajući se na izjavu neimenovanog izvora koji je imao pristup transkriptu tajnog snimka ubistva Khashoggija, CNN je naveo kako je riječ o brutalnom ubistvu koje je prethodno dobro planirano, a ne o ubistvu koje je početnički i brzopleto izvedeno.



Isti izvor javlja da se Khashoggi pokušao suprotstaviti ubicama.



U daljem tekstu se navodi kako tonski snimak potvrđuje da je Khashoggijevo tijelo nakon ubistva isječeno pilom, a da je ubicama rečeno da koriste slušalice i slušaju muziku dok to rade.



Također se navodi da su ubice po završetku zadatka obavili telefonske razgovore i sagovornike informirali o obavljenom zadatku.



Khashoggi, novinar i kolumnista lista The Washington Post, ubijen je 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu.



Tursko tužilaštvo otkrilo je da je on zadavljen po ulasku u konzulat te da je njegovo tijelo raskomadano i uništeno.



Vlasti Saudijske Arabije naknadno su priznale da je Khashoggi ubijen, a da nije napustio konzulat, kako su prvobitno tvrdile.



Istraga o slučaju je i dalje u toku s akcentom na potragu za Khashoggijevim posmrtnim ostacima.



Američka obavještajna agencija (CIA) u izvještaju je navela da je naredbu za Khashoggijevo ubistvo izdao saudijski prestolonasljednik Muhammed bin Salman.





(AA)