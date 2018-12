Kako se očekuje, britanska premijerka Theresa May odgodit će ključno glasanje u utorak o dogovoru za Brexit te otputovati sljedeće sedmice u Brisel da bi od Evropske unije zahtijevala bolje uvjete, objavio je list "The Sunday Times".

Arhiv / 24sata.info

List citira "ministre i pomoćnike" koji su rekli da očekuju da May danas objavi da odgađa glasanje. Očekuje se da će izgubiti, a ministri su zabrinuti da bi poraz mogao srušiti njenu vladu.



May će otputovati u Brisel sljedeće sedmice u konačnom pokušaju da Evropska unija popravi dogovor o izlasku Velike Britanije iz bloka, piše list, nakon upozorenja da su potrebni bolji uvjeti da dobije potporu zastupnika.



Portparol premijerke May rekao je u petak da će se glasanje održati sljedeće sedmice uprkos pozivima nekih zastupnika na odgodu.



May, čija budućnost visi o koncu, u više navrata je ustrajala u tome da je njen dogovor, koji predviđa nastavak bliskih veza s EU, jedini na pregovaračkom stolu te da su alternative bolni izlazak iz bloka bez ikakvog dogovora, ili možda da uopće nema Brexita.



Međutim, pritisak na May tokom vikenda pojačao se nakon što je konzervativni zastupnik Will Quince napustio svoju poziciju u vladi u znak otpora njenom dogovoru, a "Sunday Times" napominje da se očekuju nove ostavke.



Jedan ministar rekao je za "Sunday Times" da će napustiti položaj u slučaju glasanja, a list dodaje da su najmanje dva ministra naklonjena Brexitu i dva člana stranačkog kluba vrlo blizu tome da daju ostavku.



List je također objavio da neki ministri planiraju drugi referendum o članstvu u EU te naveo da ministar u kabinetu David Lidington i ministar pravosuđa David Gauke to razmatraju kao mogući ishod.

(Index)