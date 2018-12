Protesti pokreta "Žuti prsluci" ukazali su na propalu evropsku demokratiju, ljudska prava i slobodu, izjavio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.

On je naglasio da je Evropa ugrožena zbog svog stanovništva, a ne zbog migranata ili muslimana.



"Zidovi bezbjednosti i blagostanja, koje su toliko hvalili, počinju da se tresu, i to ne zbog migranata ili muslimana, već zbog njihovih građana", istakao je Erdogan.



Podsjećajući na to da je međunarodna zajednica tursku policiju često optuživala za upotrebu sile, Erdogan je skrenuo pažnju na situaciju u Francuskoj i na to kako se tokom protesta ponašala policija.



Turski lider napomenuo je da se pripadnici turskih bezbjednosnih snaga ponašaju "humano" i pozvao da se razmotri situacija u Francuskoj i primijeti kako se lokalna policija ponaša prema demonstrantima, javio je Sputnjik.



Erdogan je dodao da je Ankara protiv haosa koji izazivaju demonstranti, ali i protiv upotrebe ekstremnog nasilja prilikom njihovog smirivanja.



Komentari turskog predsjednika uslijedili su nakon što je francuska policija na protestima u Parizu protiv demonstranata upotrijebila suzavac i privela 950 ljudi.





(N1)