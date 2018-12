Tokom protesta "žutih prsluka" u Francuskoj je u subotu uhapšeno oko 700 ljudi, od kojih 575 u Parizu, među kojima su 272 osobe zadržane u policiji, javljaju francuski mediji.

Foto: 24sata.info

Snage reda sprovode od jutarnjih sati kontrole na punktovima na kojima se demonstranti okupljaju i tom prilikom oduzimaju demonstrantima opremu kao što su zaštitne naočare, kacige i sprejevi.



Preventivna hapšenja se sprovode zbog sumnje da demonstranti koji posjeduju takvu opremu planiraju nasilje nad ljudima ili uništavanje objekata.



Francuski mediji procjenjuju da na protestima učestvuje manje demonstranata nego na protestima prošle subote, jer je u podne procijenjeno da je na ulice u francuskim gradovima izašlo više od 30.000 demonstranata, dok ih je 1. decembra sredinom dana bilo oko 36.000.



Figaro prenosi da se na Jelisejskim poljima odvijaju mirni protesti i da je situacija relativno opuštena u toj aveniji, naročito s obzirom na prethodne proteste koji su tamo bili praćeni neredima i nasiljem.



Situacija je, međutim, napetija u velikim pariskim bulevarima, gdje su oko podneva podignute barikade, navodi pariski dnevnik, prenosi Al Jazeera.



Francuske snage reda prethodno su u potpunosti blokirale pariski Trg Konkord, koji direktno gleda na Jelisejska polja, a nalazi se nekoliko stotina metara od predsjedničke palate.



Time je policija onemogućila "žutim prslucima" da se pridruže demonstrantima na Jelisejskim poljima.



"Žuti prsluci" su izrazili razočaranje zbog toliko obimnih snaga policije, koje smatraju "pretjeranim", i žale što im je "onemogućeno da protestuju".



Do Jelisejskih polja se i dalje može stići uskim bočnim ulicama, ali Trg Etoal, gde je policija prijepodne ispalila suzavac na demonstrante, ostaće blokiran do kraja dana, navodi Figaro.



Policija je ispalila suzavac na demonstante na Trgu Etoal, a na ulicama prijestonice raspoređeno je oko 8.000 policajaca, pa čak i oklopna vozila, prvi put poslije više decenija, kako bi se preduprijedilo nasilje kakvo je obilježilo proteste prošle subote.



Figaro prenosi da je u nekim dijelovima francuske prijestonice dolazilo do tenzija između prolaznika i demonstranata.



Na početku protesta je nekoliko stotina demonstranata iz pokreta "žutih prsluka" marširalo niz Aveniju Jelisejskih polja u centru Pariza, a jake snage policije nastojale su da ih odbiju.



Sve se ovo dešavalo na nekoliko stotina metara od Jelisejske palate, rezidencije predsjednika Francuske Emmanuela Macrona.



Agencija AP navodi da su se učesnici protesta okupili kod Trijumfalne kapije, a onda mirno krenuli niz aveniju.





(FENA)