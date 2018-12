Britanska ministrica za rad i penzije Amber Rudd izjavila je da je sporazum premijerke Therese May o Brexitu najbolja opcija i jedini mogući plan za napuštanje Evropske unije, iako je priznala da bi "plan B" mogao biti potreban.

Amber Rudd / 24sata.info

Članovi parlamenta spremaju su da glasaju o sporazumu premijerke May u utorak, u potezu koji riskira stvaranje još veće neizvjesnosti u petoj ekonomiji svijeta i ostavlja otvorenim brojne moguće opcije, među kojima je i britansko napuštanje bloka bez ikakvog sporazuma s EU.



- Najbolji sporazum koji nam je na raspolaganju je onaj koji je iznijela premijerka. Postoji samo jedan plan - izjavila je Rudd za BBC radio u subotu.



May tvrdi da poslanici moraju podržati njen plan o odlasku ili će se suočiti s bolnim "Brexitom bez sporazuma" o napuštanju EU, ili čak i s opcijom da Brexita uopće ne bude, ali je Rudd izjavila da bi "plan B" mogao biti neophodan.



- Ako on (plan premijerke May) ne bude usvojen, svašta bi se moglo desiti: narodno glasanje, "Norveška plus", svaka od tih opcija mogla bi postati reanost - kazala je.



Norveška nije članica EU, ali je u jedinstvenom tržištu bloka, što joj dopušta nesmetano kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala. "Norveška plus" također podrazumjeva britanski ostanak u carinskoj uniji s EU, u kojoj nije Norveška.



Neki proevropski poslanici, među kojima su i oni iz vladajuće Konzervativne stranke premijerke May, također su izrazili podršku drugom referendumu o članstvu u EU ili "narodnom glasanju".



Rudd je izjavila da bi, čak i u slučaju da izgubi na glasanju u utorak, May trebala ostati na premijerskom položaju.



- Njena ostavka ne dolazi u obzir - kazala je ona, prenosi Reuters.





(FENA)