Zapad bi mogao biti izložen talasu droge, izbjeglica i napada, ukoliko sankcije koje su SAD uvele Teheranu oslabe sposobnosti Irana u borbi protiv ovih problema, izjavio je iranski predsjednik Hassan Rouhani.

Hassan Rouhani / 24sata.info

On je u govoru koji je uživo prenosila iranska državna televizija sankcije SAD nazvao "ekonomskim terorizmom".



"Upozoravam one koji uvode sankcije da, ukoliko one budu uticale na sposobnost Irana da se bori protiv droga i terorizma, neće biti bezbjedni kada se radi o talasu droge, azilanata, bombi i terorizma", istakao je Rouhani.





(24sata.info)