Premijer Holandije Mark Rutte je izjavio da razumije proteste nezadovoljnih građana, dodajući da svi ljudi imaju "žuti prsluk", aludirajući na "pokret Žutih prsluka" u Francuskoj.

Mark Rutte / 24sata.info

"Svi mi na sebi imamo žute prsluke jer svi mi na neki način osjećamo određene zabrinutosti zbog dešavanja u društvu. Političari moraju, koliko je to moguće, dati odgovore na neka pitanja", kazao je Rutte novinarima u Den Haagu, napominjući da bi se i sam mogao zamisliti u poziciji "Žutih prsluka".



"Protesti Žutih prsluka su jasan izraz zabrinutosti zbog klimatskih promjena, priliva migranata i ekonomske situacije građana sa srednjim primanjima. Ovo su zabrinutosti koje svi osjećaju", rekao je premijer Holandije.



Dodao je kako ipak ni političari nekada ne mogu riješiti određene probleme.



"Mi radimo koliko je u našoj moći, ali ne ide sve uvijek kako treba jer mogućnosti i budžet nisu neograničeni", kazao je Rutte.



Istakao je kako ipak ne treba izazivati nasilje na protestima, napominjući da se "Žuti prsluci" u Francuskoj mogu podijeliti u dvije grupe.



"S jedne strane, postoji grupa koja iskreno želi razgovarati o svojim zabrinutostima s francuskom Vladom, a s druge strane postoji mala grupa koja zloupotrebljava proteste i izaziva nasilje. Takvo nešto je neprihvatljivo", rekao je Rutte.



Naglasio je da je potrebno održavati stalni dijalog s građanima, dodajući da upravo to želi uraditi i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.



Na kraju je istakao kako ne očekuje da će protesti "Žutih prsluka" u Holandiji biti nasilni kao u Francuskoj, napominjući da su antivladini protesti u njegovoj zemlji dosad proticali mirno.



Podsjetimo, u Holandiji su prošle sedmice u nekoliko gradova održani antivladini protesti "Žutih prsluka" po uzoru na one iz Francuske koji traju posljednje tri sedmice.





(AA)