Predsjednik SAD Donald Trump kritikovao je bivšeg američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, kojeg je nazvao "glupim i lijenim".

Donald Trump / 24sata.info

On je u objavi na "Twiteru", u isto vrijeme, pohvalio rad trenutnog državnog sekretara Mikea Pompea.



"Pompeo obavlja odličan posao. Veoma sam ponosan na njega. Njegov prethodnik Tillerson nije posjedovao potreban mentalni kapacitet. Bio je glup i nisam ga se mogao dovoljno brzo riješiti. Bio je strašno lijen", napisao je Trump.



On je prije samo dvije godine hvalio Tillersona, rekavši da je on "jedan od zaista sjajnih poslovnih lidera u svijetu".



Međutim, Tillerson je u jučerašnjem intervjuu za CNBC izjavio da Tramp reaguje na osnovu instinkta i da ne voli da čita, prenijela je "Russia Today".



Tillerson je rekao da je za njega bio izazov da radi za čovjeka kojem nije disciplinovan, ne čita izvještaje, niti da ulazi u detalje kada su mnoge stvari u pitanju.



"Morao bih da mu kažem da razumijem šta želi da uradi, ali da to ne može uraditi na taj način, jer to predstavlja kršenje zakona ili sporazuma. Bio je frustriran. Mislim da mu je dosadilo da budem čovjek koji će mu reći da nešto ne može uraditi", istakao je Tillerson.



Trump je u martu smijenio Tillersona, na čije mjesto je postavljen Pompeo, koji je do tada vršio funkciju prvog čovjeka američke Centralne obavještajne agencije CIA-e.





(24sata.info)