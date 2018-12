Vlasti Francuske se plaše da će pokret "žuti prsluci" pokušati da izvede državni udar, piše "Figaro".

Brigu Jelisejske palate izaziva namjera demonstranata da krenu ka predsjedničkoj rezidenciji tokom akcije koja je planirana za subotu.



Francuski premijer Eduar Filip rekao je da će 89.000 pripadnika snaga bezbjednosti biti raspoređeno širom zemlje u subotu, za kada su najavljeni novi protesti "žutih prsluka".



Specijalne službe su upozorile vlasti na prijetnje ubistvom i pozive na dizanje na oružje "žutih prsluka".



"To su pučisti. To je pokušaj puča", izjavio je za list neimenovani izvor u Vladi Francuske.



Prema informacijama lista, zaposleni u jednom ministarstvu su dobili naređenje da se ne pojavljuju na radnom mjestu za vikend.



Iako su francuske vlasti odbacile takse, pokret nastavlja da protestuje. Kako prenose mediji, na Facebooku se već oko 6.000 ljudi prijavilo da će prisustvovati protestu.



Prema Filipovim riječima, od 89.000 pripadnika bezbjednosnih snaga, 8.000 biće raspoređeno u Parizu, kao i oklopna vozila, javlja Reuters.



"Suočavamo se sa ljudima koji nisu tu da bi protestovali, već da bi razbijali i želimo da se opskrbimo sredstvima koja će ih spriječiti da se razulare", rekao je Filip gostujući na televiziji "TF1".



Prema njegovim riječima, biće upotrijebljeno 10-ak oklopnih vozila koja pripadaju žandarmeriji, što će biti prvi put otkad su 2005. neredi izbili u pariskim predgrađima.



Premijer Francuske je ranije izjavio da je otvoren za nove mjere u korist radnika s najnižim zaradama, a to je poručio u trenutku kada se vlada priprema za suočavanje s još jednom rundom protesta "žutih prsluka".



U obraćanju poslanicima, Filip je naglasio da su snage reda tokom protesta prošle subote "branile Republiku" i da su "oličenje Republike", a da su bile žrtve "nevjerovatno razularenog nasilja čiji je cilj bio napasti, povrijediti, pa čak i ubiti", prenijeli su francuski mediji.



Ujedno je tada najavio da će "izuzetno obimne snage", kao pojačanje za već raspoređenih 65.000 pripadnika bezbjednosnih snaga, biti 8. decembra raspoređeno širom zemlje.



Masovni protesti pokreta "žuti prsluci", koji se bore protiv povećanja cijena benzina, počeli su u Francuskoj 17. novembra. Protest u subotu u Parizu praćen je značajnim sukobima demonstranata i policije, neredima i paljenjem automobila. Tokom nereda koji su zahvatili francusku prestonicu, pritvoreno je 412 osoba, a povrijeđeno 133 osobe, uključujući 23 pripadnika policije.

