Pentagon je saopćio da su SAD i saveznici izveli let iznad Crnog mora kako bi iskazali podršku Ukrajini.

Foto: AA

U saopćenju Pentagona se navodi da je let izveden u okviru "Sporazuma o otvorenom nebu".



"SAD i njegovi saveznici danas su obavlili regularni let u okviru Sporazuma o otvorenom nebu. Cilj ovog leta je izraziti podršku SAD-a Ukrajini i drugim zemljama", navodi se u saopćenju.



U saopćenju su podsjetili da su tenzije između Rusije i Ukrajine eskalirale kada je ruska pogranična straža otvorila vatru na tri ukrajinska broda ratne mornarice u blizini poluostrva Krim.



"SAD je odlučan pružiti podršku sigurnosti europskih zemalja", navodi se.



Dodaje se i kako SAD želi graditi bolje odnose s Rusijom, napominjući kako to ipak u ovom momentu neće biti moguće zbog "nezakonitih i destabilizirajućih aktivnosti" Rusije u Ukrajini i drugim područjima.



Do sukoba između Rusije i Ukrajine je došlo 25. novembra, kada su brodovi ruske Obalske straže otvorili vatru prema tri broda Ukrajinske ratne mornarice, koji su pokušali proći iz Crnog u Azovsko more kroz Kerčki prolaz, između ruskog kopna i obale Krima. Potom su zaplijenili brodove zajedno s posadama. Krim je Rusija aneksirala od Ukrajine 2014. godine.



Ukrajina insistira na tome da su se njeni brodovi ponašali u skladu s međunarodnim pomorskim pravom, dok Rusija kaže da nisu dobili dozvolu za prolaz.





(AA)