Papa Franjo planira posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate u februaru, čime je dodao još jednu zemlju na već popunjenu listu putovanja u 2019. godini.

Papa Franjo / 24sata.info

Vatikan je u četvrtak saopštio da će papa tokom posjete prisustvovati međureligijskom sastanku u Abu Dhabiju od 3. do 5. februara.



Tema putovanja je mir, a logotip sadrži golubicu s maslinovom granom, što ukazuje na to da će Franjo snažno apelovati na hrišćansko-islamski dijalog.



Papa će u UAE putovati svega sedam dana nakon što se vrati iz posjete Panami, gdje će boraviti od 22. do 27. januara i prisustvovati Svjetskom danu omladine katoličke crkve.



U martu, Franjo bi trebao putovati u Maroko, a također se razmatra mogućnost posjete Japanu u 2019. godini.





(AA)