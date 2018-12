Britanska premijerka Theresa May izjavila je danas da su britanski poslanici suočeni s izborom, uoči glasanja o njenom sporazumu o Brexitu, da li da odobre njen sporazum, da se suoče s napuštanjem EU bez sporazuma ili da čak odustanu od Brexita.

Theresa May / 24sata.info

Kazala je da je razgovarala s poslanicima o davanju veće uloge parlamentu u odlučivanju da li će biti pokrenut aranžman o sjevernoirskoj granici, iako je pružila tek šture detalje.



- Tri su opcije: ili da napustimo Evropsku uniju sa sporazumom, da odemo bez sporazuma ili da Brexita uopće ne bude - izjavil je May za BBC radio.



- Jasno je da ima onih u Donjem domu koji žele da ometu Brexit i ponište glasanje britanskog naroda, i to nije ispravno - kazala je.



May je u više navrata izbjegavala pitanja da li će odgoditi glasanje u parlamentu zakazano za 11. decembar, ali nije nagovijestila eventualne ustupke oko graničnog aranžmana Sjeverne Irske s EU.



Upitana više puta da li ima "plan B" ukoliko njen sporazum bude odbijen, ona nije direktno odgovorila na ta pitanja, prenosi agencija Reuters.



(FENA)