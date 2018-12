Velika Britanija ne bi trebalo da dozvoli da težnja ka savršenom Brexitu spriječi dobar Brexit koji će biti u korist britanskog naroda, izjavila je britanska premijerka Theresa May.

Theresa May / 24sata.info

Ona je na otvaranju debate pred glasanje o Brexitu u Parlamentu 11. decembra rekla da će poslanici "položiti historijski test" ukoliko učine najbolje za svoje birače i da je ubijeđena da će poslanici dati sve od sebe za svoju zemlju.



Pozivajući poslanike da podrže sporazum o napuštanju EU, britanska premijerka je naglasila da sporazum podrazumijeva to da London neće učestvovati u onim programima Unije od kojih nema koristi.



May je podsjetila da je na postizanje sporazuma "potrošila" dvije godine i da je u tom periodu izgubila pojedine vrijedne kolege.



Britanska premijerka istakla je da bi pojedinci vjerovatno pohvalili njen rad da je ranije postigla sporazum koji se danas nudi, ali je naglasila da to "nije njen stil".



"U politici se radi o slušanju svih strana u debati i radu na onome što je najbolje za narod", rekla je May.



May je podsjetila da se usprotivila EU u vezi sa rezervnim planom o "Brexitu", kao i Španiji u vezi sa Gibraltarom.



Ona je napomenula da bi alternativa njenom sporazumu predstavljala nesigurnost i dodala da razumije pozive na novi referendum o "Brexitu", ali da novi referendum ne bi okončao debate, već bi samo stvorio nove podjele.



"Izbor pred Parlamentom je jasan: sa ovim sporazumom, bez sporazuma ili bez 'Brexita'. Amandman laburista protivi se rezervnm planu o granici u Irskoj, ali se protivi i izlasku iz EU bez sporazuma", napomenula je May i podsjetila da bez rezervnog plana o Irskoj nema ni sporazuma.



May je obećala da će u sljedećoj fazi pregovora konsultovati poslanike i da će Parlament imati veću i više zvaničnu ulogu, javio je "Guardian".



Premijerka Velike Britanije naglasila je da rezervni plan o granici u Irskoj nije trih EU kako bi Britaniju zadržali u Uniji, već da je to nešto što Britaniji omogućuje pojedine beneficije bez članstva u Evropskoj Uniji.





