Američki državni sekretar Mike Pompeo je izjavio da je SAD Rusiji dao rok od 60 dana da ispuni svoje obaveze prema Sporazumu o nukelarnom naoružanju srednjeg dometa (INF).

Mike Pompeo / 24sata.info

"Uprkos tome što je Rusija kršila sporazum mi smo bili strpljivi i pokušavali Moskvu ubijediti da ispuni svoje obaveze", kazao je Pompeo na konferenciji za medije u Briselu nakon sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a.



Istakao je da je Rusija razvila veliki broj raketa srednjeg dometa SSC-8 te time prekršila Sporazum INF.



"Rusija vara i u vezi s obavezom da nadgleda proizvodnju oružja, a domet novih projektila direktno ugrožava Europu. Ruski postupci ozbiljno ugrožavaju sigurnost SAD-a i njegovih saveznika. Zbog kršenja Rusije, nema smisla da SAD ostane u sporazumu", rekao je Pompeo.



Dodao je da SAD Rusiji daje rok od 60 dana da ispuni svoje obaveze prema Sporazumu o nukelarnom naoružanju srednjeg dometa (INF), napominjući da su svi saveznici NATO-a jedinstveni u vezi s ovim pitanjem.



Istakao je da u ovih 60 dana SAD u okviru sporazuma neće proizvesti nikakav raketni sistem niti će ga testirati i instalirati.



Upozorio je da će poslije tih 60 dana stupiti 6-mjesečni period upozorenja o napuštanju Sporazuma, optužujući ruske vlasti da djeluju nezakonito.



Napomenuo je i da SAD neće podržati nikakav međunarodni sporazum kojim ugrožava njegovu sigurnost.



"S velikim zadovoljstvom bi pozdravili odluku Rusije kojom bi promjenila mišljenje i uništila raketni sistem. Imaju priliku da to urade u roku od 60 dana. Postoje dvije strane u sporazumu, ali samo jedna ga poštuje. To se ne može nazvati sporazumom", kazao je Pompeo.



Na kraju je naglasio i da saveznici i SAD neće tolerisati, kako je rekao, "nezakonitu" rusku politiku.



Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump je u izjavi prošlog mjeseca kazao da je odlučio povući se iz Sporazuma INF.



Sporazum o nukelarnom naoružanju srednjeg dometa (INF), potpisan između Washingtona i Moskve 1987. godine, zabranjuje nuklearno naoružanje dometa do 5.500 kilometara. Sporazum je formirao arhitekturu europske sigurnosti, umanjujući rizik za nuklearni napad.



Rusija je u martu predstavila nove krstareće rakete Novator 9M729, poznatije kao SSC-8, a koje imaju domet manji od 500 kilometara ali su mobilne.



Sjedinjene Američke Države prozvale su Rusiju zbog kršenja INF-a te su zaprijetile povlačenjem iz Sporazuma, dok Moskva negira sve optužbe.





(AA)