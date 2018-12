Ruski predsjednik Vladimir Putin ravnodušan je prema odbijanju američkog predsjednika Donalda Trumpa da održi sastanak s njim na marginama samita G20 u Argentini tokom vikenda, objavio je u utorak Kremlj.

Vladimir Putin / 24sata.info

Bilo je planirano da se dvojica čelnika sastanu tokom samita u Buenos Airesu, ali je Trump iznenadno otkazao susret nakon ruske zaplijene tri broda ukrajinske mornarice i hapšenja njihovih posada.



Putinov vanjskopolitički savjetnik Juroj Ušakov izjavio je da se ruski čelnik nije osjetio uvrijeđenim, ali je istaknuo kako Kremlj žali zbog otkazivanja razgovora, jer postoje brojne teme o kojima dvije strane moraju raspravljati.



- Ne, mi se ne osjećamo povrijeđenim, ali izražavamo žaljenje - kazao je on novinarima.



Ušakov je istaknuo da su Putin i Trump neformalno razgovarali oko 10 do 15 minuta tokom večere na samitu G20, diskutujući o mornaričkom incidentu od 25. novembra i o široj situaciji u Ukrajini.



Dodao je da o mogućnmosti Putinove buduće posjete Washingtonu nije bilo riječi.



Rusko-američki odnosi pali su na najniži nivo od Hladnog rata zbog ukrajinske krize, rata u Siriji, navoda o ruskom uplitanju u američke predsjedničke izbore i ostalih spornih pitanja.



Ušakov je ukazao na činjenicu da su Moskva i Washington održali dijalog čak i na vrhuncu Hladnog rata.



- To nas ne spriječava da imamo ozbiljne razgovore u sferi strateške stabilnosti i sigurnosnoj sferi - kazao je.



Ušakov je istaknuo da je sada na Washingtonu da organizira eventualni sastanak.



- Ruska strana je spremna za dijalog i smatra kontakte na najvišem nivou veoma bitnim. Mi, međutim, nećemo preklinjati američku stranu i nametati se. Sada sve ovisi o Amerikancima - izjavio je ruski zvaničnik, prenosi Associated Press.





(FENA)