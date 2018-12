Žena iz Pennsylvanije u SAD-u optužena je za ubistvo svog partnera tako što je sjela na njega i zgnječila ga.

Foto: Screenshot

Windi Thomas najprije je nožem i nogom stola napala svog dečka Keena Butlera, nakon čega je sjela na njega i smrskala mu prsni koš, piše lokalni portal Go Erie.



Ubojstvo se dogodilo 18. marta u njihovom stanu.



Thomas je teška 130 kilograma, dok je Butler imao tek 54 kilograma.



Prema priopćenju policije, 44-godišnja Thomas je u trenutku ubojstva bila pijana. Prije nego što je sjela na Butlera i smrskala ga, ubola ga je nožem u ruku i udarala nogom stola.



Sama je nazvala policiju i priznala da ga je ubila, prenosi index.



"To se moralo dogoditi, očekivali smo to. Njih dvoje su živjeli u mojoj kući i često sam joj ponavljala da ga ne pokuša ubiti", rekla je sestra preminulog Sandra Butler, dodavši da je veza Thomas i Butlera bila burna i puna sukoba.



Suđenje počinje 10. decembra, a Thomas može dobiti do 36 godina zatvora.





(24sata.info)