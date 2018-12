Ministri prometa zemalja članica Evropske unije odlučili su odgoditi ukidanje sezonskog pomjeranje sata do 2021. godine, dok je Evropska komisija predlagala da sljedeća godina bude zadnja u kojoj se pomiču kazaljke dva puta godišnje, izjavio je u utorak hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. "Podržali smo prijedlog austrijskog predsjedništva EU-a i do 2021. godine neće biti konačne odluke", izjavio je ministar Butković, koji u Briselu sudjeluje na dvodnevnom sastanku Vijeća za promet, telekomunikacije i energiju, javila je Hina.

Evropska komisija je predložila 12. septembra 2018. ukidanje polugodišnjeg ukidanja pomicanja sata za cijelu Evropsku uniju u 2019., a zemljama članicama prepušteno je da odluče hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena.



U anketi Evropske komisije o tome provedenoj od jula do augusta sudjelovalo je rekordnih 4,6 miliona ljudi i velika većina izjasnila se protiv pomicanja kazaljki.



"Podržali smo načelan stav da se ukine pomicanje sata dva puta godišnje, iako u Hrvatskoj još nemamo stav hoćemo li uzeti zimsko ili ljetno računanje vremena. Moramo provesti javnu raspravu, uključiti turistički i prometni sektor, razgovarati o tome na razini vlade i onda vidjeti što je najbolje", rekao je Butković.



Godinu i pol dana prije 1. aprila 2021. godine, to jest do 1. oktobra 2019. zemlje članice trebaju donijeti odluku hoće li uzeti zimsko ili ljetno računanje vremena za stalno.

(FENA)