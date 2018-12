Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio je u ponedjeljak da je politička volja u svijetu oslabila u borbi protiv klimatskih promjena od konferencije u Parizu 2015. godine koja je postavila ambiciozne ciljeve za redukciju emisije stakleničkih gasova.

Antonio Guterres / 24sata.info

Guterres je izjavio na konferenciji za novinare u poljskom gradu Kaowice da su "realnosti globalne klime teže nego što se očekivalo", ali je "politička volja relativno oslabila nakon Pariza".



Njegova upozorenja na početku UN-ove klimatske konferencije pojačana su odsustvom brojnih uglednih svjetskih čelnika.



Pariška konferencija postavila je cilj održavanja globalnog zagrijavanja na manje od dva stepena Celsiusa do 2.100. godine. Guterres je kazao da se klimatske promjene "odvijaju brže nego što se očekivalo" s "užasnim posljedicama po ljude".



On je pozvao na "golemo povećanje ambicija" na konferenciji u Katowicama, na kojoj bi se trebali dogovoriti načini provedbe Pariškog sporazuma, prenosi Associated Press.



(FENA)