Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije postavio preduslove za sastanak sa predsjednikom SAD Donaldom Trumpom.

Vladimir Putin / 24sata.info

"Nisam postavio nijedan preduslov, jer su pitanja o kojima treba da razgovaramo veoma važna za nas i ostatak svijeta", rekao je Putin poslije samita G20 u Buenos Airesu, prenosi Tas s.



Ruski predsjednik je ocijenio da je sastanak s Trumpom potreban, pogotovu po pitanjima strateške stabilnosti.



"Šteta što ne možemo da održimo sastanak u punom formatu. Mislim da je to prijeko potrebno, u vezi sa pitanjima strateške stabilnosti, naročito nakon što je američki predsjednik objavio da SAD planiraju da se povuku iz Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa", rekao je Putin.



On je naveo da je s Trumpom kratko razgovarao na samitu G20 i da mu je tom prilikom objasnio svoje viđenje nedavnog incidenta u Crnom moru iako je, kaže, Trump imao drugačiji stav o tome.



"Kratko sam odgovorio na njegova pitanja o incidentu u Crnom moru. Trump ima svoj stav o tim pitanjima i problemima. Ja imam svoje", rekao je Putin.



On je izrazio nadu da će se sa američkim predsjednikom sastati kada američka strana bude spremna, i istakao da ne smatra da se Trump boji da se sastane sa njim.



"Ne mislim da se predsjednik Trump plaši. On je osoba snažnog karaktera i sa mnogo iskustva", zaključio je Putin.





(24sata.info)