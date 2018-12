Njemačka, Francuska, Ukrajina i Rusija održat će savjetodavne razgovore o sporu između Moskve i Kijeva u Kerčkom moreuzu, rekla je danas njemačka kancelarka Angela Merkel.

Merkel je od Rusije zatražila da dopusti prolaz ukrajinskim brodovima u Azovsko more.



"Treba izbjeći svaku eskalaciju. Mora biti osigurana sloboda brodskog saobraćaja u Azovskom moru", rekla je Merkel nakon susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita G20 u Argentini.



Ona je pozvala Moskvu da poštuje sporazum iz 2003. godine kojim su određeni uslovi pod kojim ukrajinski brodovi mogu da uđu u Azovsko more i dođu do ukrajinskih gradova.



Merkelova je naglasila da se Moskva, na sugestiju Berlina, saglasila da razgovore o sporu treba nastaviti na savjetodavnom nivou.



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je nešto ranije da je Putin detaljno sa Merkel razgovarao o situaciji kod Krima i da je njemački kancelar izrazila želju da pomogne u rješavanju spora.



Ukrajina je juče uložila žalbu protiv Rusije pred Evropskim sudom pravde zbog incidenta u Kerčkom moreuzu.



Rusija odbija međunarodne pozive da oslobodi tri broda ukrajinske mornarice koje su ruske snage zarobile nedaleko od Krima tokom proteklog vikenda.



Moskva je optužila 24 ukrajinska mornara da su ilegalno prešli rusku granicu.





