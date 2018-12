Tokom protesta "žutih prsluka" u Parizu danas su uhapšene najmanje 224 osobe, dok je dvadesetak stanica metroa zatvoreno, a učesnici protesta ukrali su automatsku pušku iz policijskog vozila u centru francuske prestonice, javljaju francuski mediji.

Foto: 24sata.info

Jedan demonstrant je iz parkiranog policijskog kamiona ukrao jurišnu pušku G36, navodi "Figaro", a detalja o tom incidentu za sada nema.



Prema podacima Uprave policije, najmanje 224 osobe su uhapšene u Parizu od jutros do kasnog popodneva, i to pre svega u okolini Jelisejskih polja, što je znatno veći broj nego na protestima prošle subote, kada su uhapšene 103 osobe.



Rojters prenosi da među uhapšenima ima ekstremista krajnje desnice i krajnje ljevice.



Ministarka zdravlja Anjes Bizin izjavila je na televiziji BFM da je nasilje koje se dešava u Parizu neprihvatljivo i da demostranti u žutim prslucima moraju da se suprotstave ekstremističkim grupama koji iskorišćavaju njihove legitimne pritužbe.



Takođe, pozvala je demonstrante da se organizuju kako bi otpočeli dijalog sa vladom.



Istovremeno, liderka krajnje desnice Marin Le Pen zatražila je od predsednika Francuske Emanuela Makrona da, čim se vrati iz Argentine, primi lidere opozicionih stranaka, pre svega njene stranke "Nacionalno okupljanje".



Le Penova je na Twitteru osudila izgrednike zbog nasilja u Parizu i pozvala demonstrante, koji protestuju zbog povećanja cena goriva i poreza generalno, da se povuku i omoguće policiji da okončaju nasilje.



Robne kuće u centru Pariza "Galeri Lafajet" i "Prentan" zatvorene su danas zbog nasilja koje se proširilo francuskom prestonicom usled protesta zbog povećanja troškova života, javio je prethodno Rojters pozivajući se na portaprolke ove dvije robne kuće.



Neimenovani očevidac je takođe ovoj agenciji kazao da vatrogasci gase požar u zgradi koja je zapaljena blizu Jelisejskih polja.



AP prenosi da je policija saopštila da je najmanje 80 osoba, uključujući 16 policajaca, povređeno u ovim nasilnim protestima.



Francuski mediji prenose da se na ulicama mogu vidjeti uništeni automobili i barikade.



U Parizu su danas, trećeg vikenda zaredom, izbili sukobi demonstranata i policije tokom protesta "žutih prsluka" zbog povećanja taksi na gorivo.



Francuski premijer Eduar Filip je izjavio da je su pojedini demonstranti napali policajce u retko kad viđenom nasilju u centru Pariza.



Filip je rekao novinarima da na Jelisejskim poljima i oko avenije ima više od 5.000 demonstranata, dodajući da su neki od njih odlučni da isprovociraju sukobe s policijom.



Sukobi su izbili kada je manja grupa demonstranata postavila barikade nasred ulica u centru Pariza i zapalila gume.



Agencije su prenele da je policija upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su pokušali da probiju bezbjednosne kordone na Jelisejskim poljima.



Francuski zvaničnici strahuju da pristalice krajnje desnice i ljevice pokušavaju da se infiltriraju u pokret "žutih prsluka" koji protestuju zbog povećanja taksi na gorivo, prenosi Rojters.



Policija je suzavac upotrijebila i protiv "žutih prsluka" ispred Trujumfalne kapije. Demonstranti su kamenicama zasuli policiju koja je zbog toga ustuknula, što su okupljeni burno pozdravili, javlja AP.



Agencija navodi da je većina demonstranata mirno protestovala, ali da su među njima bile i grupe ljudi sa kapuljačama koje su ispred Trijumfalne kapije dovukli građevinski materijal, uključujući i daske, i sve su to zapalili.



Policija je tada upotrebila vodeni top, a policija za razbijanje demonstracija suzavac.



Jedna grupa demonstranata uklonila je barijere koje štite Spomenik neznanom junaku iz Prvog svetskog rata da bi, kako prenosi AP, pozirali pored večnog plamena i pevali nacionalnu himnu. Tu grupu je policija uspela da rastera.



Zamjenik francuskog ministra unutrašnjih poslova Loran Nunjes je izjavio da se oko 3.000, kako je kazao, izgrednika nalazi oko avenije na Jelisejskim poljima i da je u Parizu raspoređeno 5.000 policajaca.



"Žuti prsluci" su za danas pozvali na nove demonstracije i blokade puteva širom Francuske, uključujući i prestonicu, gde su prošlog vikenda protesti postali nasilni.



U jutarnjim satima na Jelisejskim poljima, gdje je i predsednička palata, okupilo se na stotine ljudi, a automobilima je zabranjen prilaz aveniji.



Sastanak francuskog premijera Eduara Filipa i predstavnika demonstranata koji već nedjeljama protestuju zbog povećanja taksi na gorivo, nije juče urodio plodom pošto su neki predstavnici "žutih prsluka" napustili razgovore.



Oni su rekli da dobijaju pretnje i tražili su da se razgovori prenose uživo na televiziji, što je vlada odbila.



Protestima vozača protiv povećanja poreza na gorivo pridružili su se farmeri, službenici, penzioneri i drugi u "žutim prslucima" - pokretu koji sada uključuje širok spektar građana koji protestuju zbog visokih troškova života.



Njihova lista zahtjeva obuhvata smanjenje poreza, stvaranje skupštine građana, državnih subvencija kako bi se pomoglo kompanijama da povećaju zapošljavanje, veće penzije i veću nacionalnu minimalnu platu.



Sam premijer rekao je da je razgovor sa preostalim demonstrantima bio koristan i da su njegova vrata otvorena ako "žuti prsluci" izaberu predstavnike, prenosi Tanjug.





(24sata.info)