Policija i demonstranti sukobili su se u Parizu tokom trećeg vikenda protesta zbog rasta cijena goriva.

Foto: 24sata.info

Policija je ispalila jedan suzavac na demonstrante iz pokreta "žutih prsluka", no kad ih to nije zaustavilo, ispaljeno ih je još. Najmanje 16 osoba je uhapšeno.



Hiljade Francuza su na ulicama u znak protesta zbog visokih cijena goriva i troškova života, javlja BBC.



Predsjednik Francuske Emmanuel Macron ranije tokom sedmice uspio je primiriti tenzije, no istaknuo je kako neće odustati od poreza na gorivo.



Kazao je kako je to ključni dio buduće energetske strategije Francuske u borbi protiv globalnog zatopljenja, no dodao je i kako je otvoren za ideje kako se porez može primijeniti.



Taj njegov govor nije primirio Francuze. Sukobi s policijom u subotu su započeli i prije službenog početka protesta u centru Pariza.



Policija je pokušala barikadama zaštiti popularan bulevar Elizejske poljane, simbol velegradske raskoši. Nekoliko trgovina, banaka i kafića zaštitilo je prozore uoči protesta.



Policija je bacila suzavac kako bi rastjerala demonstrante od kojih su neki nosili maske na licu dok su pokušavali srušiti barikade pred popularnim turističkim bulevarom. Brojni policajci u zaštitnoj opremi poprskani su žutom bojom koju nose demonstranti, prenosi Dnevnik.hr



Demonstranti na ulicama Pariza hodaju u žutim prslucima koje zakonom moraju imati u svakom vozilu, blokiraju promet na okolnim ulicama i stvaraju gužve u centru francuskog glavnog grada.



Rastući bijes zbog visokih troškova života i rasta cijena goriva bili su povodom protestima i proteklih vikenda, kada je većina demonstranata ostala mirna. No, jedna je osoba umrla kad je u nju udario vozač u saobraćajnom haosu koji je nastao.



Nekoliko dana kasnije, preminuo je i motociklist na kojega je, u vrijeme protesta, naletio kombi.

(24sata.info)