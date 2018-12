Bivši predsjednik SAD-a George H. W. Bush, koji je predsjedao za vrijeme završetka hladnog rata i porazio iračku vojsku Saddama Husseina, umro je u petak u 94. godini, kazao je glasnogovornik porodice.

Arhiv / 24sata.info

Bush, 41. predsjednik SAD-a, živio je duže od bilo kojeg od njegovih prethodnika.



Na početku njegova predsjedničkog mandata, od 1989. do 1993. godine, došlo je do pada Berlinskog zida i raspada SSSR-a, a kasnije je vodio i vojnu akciju Pustinjska oluja u Perzijskom zaljevu, kada je porazio vojsku Saddama Huseina.



Bio je član Republikanske stranke, a prije nego što je postao predsjednik SAD-a, bio je, među ostalim, potpredsjednik za dva mandata predsjednika Ronalda Reagana od 1981. do 1989. godine, ambasador SAD-a u Ujedinjenim narodima i direktor Centralne obavještajne agencije CIA.



Njegov sin George W. Bush bio je 43. predsjednik SAD-a.

(Hina)