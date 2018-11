Istanbul će ove sedmice biti domaćin dvije zasebne, ali povezane međunarodne konferencije o medijaciji.

Mevlut Cavusoglu / 24sata.info

Jedna će biti posvećena stanju u mapi sukoba i sposobnosti za medijaciju unutar članstva Organizacije za islamsku saradnju (OIC), a druga će biti šireg opsega - na njoj će se raspravljati o povezanosti održivog razvoja, mira i medijacije, načinima da se osigura balansirana predstavljenost polova i uključivanje mladih u procese medijacije. Bit će održane i sesije koje bi potakle na razmišljanje o ulozi velikih podataka i umjetne inteligencije u analizi konflikta i medijacije.



- Može se pomisliti da su konferencije - konferencije, ali konferencije medijacije u Istanbulu su se pokazale kao prilično utjecajne u kultiviranju zajedničkog razumijevanja tema i plana djelovanja na području medijacije i mirnog rješavanja sukoba. Kao domaćin ovih konferencija i kao jedina zemlja koja kopredsjedava grupom prijatelja medijacije u tri različite važne međunarodne organizacije, a to su Ujedinjene nacije, OIC i OESC, Turska ima mogućnost da iznese rezultate ovih konferencija u navedenim međunarodnim organizacijama - navodi ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlüt Çavuşoğli u članku pod naslovom “Traženje mira zahtijeva poduzetnu vanjsku politiku“.



Istakao je činjenicu da je čovječanstvo suočeno s izuzetnim izazovom u 21. stoljeću.



- Baš kada su mnogi pomislili da je čaša dopola puna u smislu dostignuća u međunarodnom pravu, institucijama, demokratiji i vladavini zakona, odgovornosti, slobodnoj trgovini, ravnopravnosti polova i dr., prazna polovina čaše se počela ponovo nametati. Simptomi su nam svima poznati, podsjećanja nisu potrebna. Trgovinski ratovi, novi oblici međunarodne eksploatacije, geopolitičke utakmice, posrednički ratovi velikih sila, dezintegracija nacionalnih država, terorizam, ksenofobija, animozitet prema islamu, rastuće nejednakosti i nepravde ubrajaju se u savremene trendove koji čine čašu dopola praznom. Izazovi pred ljudskim rodom uništavaju dostignuća i mogućnosti ljudskog roda. Koja će strana prevladati? Odgovor zavisi od toga kako ćemo odgovoriti na izazove, uključujući i to koliko mi kao ljudi možemo zajednički raditi na pozitivnim ishodima. Jedna stvar je jasna: ako ne pokrenemo inicijativu i budemo poduzetni i humanitarni, loša strana će prevladati. Stav „pričekaj pa onda vidi“ više nije održiv. Opcije politike su različite, počev od medijacije do stvarne upotrebe sile protiv terorista - smatra šef turske diplomatije.



Kao primjer naveo je situaciju u Siriji.



- Poduzetni i humanitarni pristup Turske očistio je ukupno 4.000 kvadratnih kilometara od dvije terorističke organizacije - Daesh i PKK/PYD/YPG. Da nismo intervenisali, naš bi narod bio pod kontinuiranim napadom ovih terorista a političko rješenje za sirijsku tragediju bi bilo nedostižno. Turska daje sve od sebe kako bi ublažila humanitarnu patnju tako što je domaćin najvećem broju izbjeglica na svijetu, te tako što, kao zemlja koja je svjetski lider u realiziranoj humanitarnoj pomoći, odvaja na izbjeglice više od najveće ekonomije na svijetu. Turska također posreduje u sporazumima koji spašavaju desetine, ako ne i stotine hiljada života i promovira političko rješenje utemeljeno na teritorijalnom integritetu susjedne Sirije - istakoa je Çavuşoğlu.



Dodao je da "Sirija još jednom pokazuje da je prevencija važna, jer jednom kad požar sukoba obuhvati jedan narod, onda je jedino što se sa sigurnošću može predvidjeti to da će u toj zemlji posljedice biti nepredvidive".



- Jedna generacija građana će biti na ovaj ili na onaj način izgubljena a budućnost će također biti turobna. Svi će, uključujući one koji su udaljeni hiljadama kilometara, na neki način stradati, bilo od terorističke prijetnje, ekonomskog šoka, nezakonite migracije ili od ranjene ljudske savjesti.



Ako su prevencija i mirno rješavanje sukoba od najveće važnosti, onda to moramo ozbiljno shvatiti. Ovo shvatanje je ono što Tursku, kao kopredsjedavajuvuću UN-ovih, OESC-ovih i OIC-ovih grupa prijatelja medijacije i domaćina programa obuke u jačanju kapaciteta medijacije te domaćina dvije konferencije medijacije koje ćemo organizovati u Istanbulu ove sedmice, potiče i usmjerava njezine napore na području medijacije - poručio je ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlüt Çavuşoğlu u članku pod nazivom "Traženje mira zahtijeva poduzetnu vanjsku politiku, saopćeno je iz Amabasade Turske u BiH.





(FENA)