Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da želi da anektira cijelu Ukrajinu i pozvao je njemačku kancelarku Angelu Merkel da podrži Kijev.

arhiv / 24sata.info

Porošenko je u intervjuu za današnji njemački "Bild" i medijsku grupu "Funke" odbacio tvrdnje Rusije da su tri ukrajinska broda ilegalno ušla u ruske vode u Azovskom moru u nedjelju i da je to bila provokacija.



"Ne vjerujte u Putinove laži. Putin želi staro rusko carstvo, Krim, Donbas, cijelu zemlju. Kao ruski car, kako sebe vidi, njegovo carstvo ne može da funkcioniše bez Ukrajine. On nas vidi kao svoju koloniju", rekao je Porošenko.



On je pozvao Njemačku, koja je najveći kupac ruskog gasa, da obustavi izgradnju gasovoda Sjeverni tok 2 koji bi omogućio Rusiji da direktno snabdije Njemačku, zaobilazeći Ukrajinu.



"Treba nam snažna, odlučna i jasna reakcija na agresivno ponašanje Rusije. To znači i zaustavljanje projekta gasovoda Sjeverni tok 2", kazao je ukrajinski predsjednik, prenosi Reuters.



Porošenko je također pozvao na stacioniranje brodova NATO-a u Azovskom moru.

(fena)