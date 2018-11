Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres izjavio je da je spreman sastati se sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammadom bin Salmanom na samitu lidera G-20 u Argentini.

Guterres je u sjedištu UN-a u New Yorku održao konferenciju za medije uoči samita G-20 kojem će prisustvovati.



Na pitanje novinara da li će se tokom samita sastati sa saudijskim princom bin Salmanom, Guterres je kazao da bi moglo doći do susreta.



Podsjetio je da će se početkom decembra u Švedskoj održati pregovori o ratu u Jemenu, dodajući da je Saudijska Arabija u tom pogledu važna zemlja.



'- Spreman sam da o ovoj temi razgovaram s prestolonasljednikom bin Salmanom ili s bilo kojim saudijskim zvaničnikom zato što je ovo vrlo važna tema. Ako mognemo zaustaviti rat u Jemenu zaustavit ćemo time i najtragičniju humanitarnu katastrofu s kojom se danas suočavamo - kazao je Guterres, javila je agencija Anadolija.



Ipak, nije želio davati komentare u vezi s ubistvom saudijskog novinara Jamala Khashoggija, dodajući da je od samog početka tražio da istraga o tome bude transparentna i nepristrasna.



Samit G-20 bit će održan 30. novembra u Buenos Airesu. Inače, G-20 ili ''Group of Twenty (G-20)'' (Grupa od dvadeset ministara finansija i guvernera centralnih banaka) je neformalni forum koji okuplja ministre finansija i guvernere centralnih banaka 20 ekonomija: 19 najrazvijenijih nacionalnih ekonomija i Evropsku uniju kao posebnu cjelinu.

